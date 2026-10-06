किंग: शाहरुख की फिल्म में करीना की भी हुई एंट्री? ‘डैडी कूल’ गाने का बनेंगी हिस्सा, इस खूबसूरत जगह होगी शूटिंग

पहले भी कर चुकीं है शाहरुख के साथ काम

फिल्म 'किंग' का गाना डैडी कूल ऐसा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, जिसके लिए दोनों जुड़े हों। इसके पहले करीना और शाहरुख अशोका, कभी खुशी कभी गमऔर रा.वन जैसी बड़ी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। पिंकविला की रिपोर्ट्स अनुसार ‘डैडी कूल’ को एक्शन फिल्म के मुख्य गानों में से एक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रोडक्शन शेड्यूल के अनुसार, कपूर को दक्षिण अफ्रीका में खान के साथ अपने हिस्से की शूटिंग के लिए लगभग पांच दिन दिए गए हैं।