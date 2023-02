फिल्म 'कांतारा' के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, मेकर्स पर फिल्म के 'वराह रूपम' गाने को लेकर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 'कांतारा' के निर्माता-निर्देशक विजय किरागंदुर और ऋषभ शेट्टी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि 'वराह रूपम' गाना फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा।

Supreme Court protects Vijay Kirgandur and Rishab Shetty, the producer and actor-director respectively and says they wouldn’t be arrested when they show up for questioning on February 12 & 13 in connection with copyright infringement probe over the song.