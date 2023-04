हिंदी सिनेमा के प्रोडूसर विनोद भानुशाली के ऑफिस पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जो सुबह से जारी है। इसके अलावा बॉलीवुड के अन्य प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस पर भी आईटी टीम की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स ऑफिसर की ओर से यह जानकारी दी गई है कि फिल्म निर्माता जयंतीलाल गढ़ा के परिसरों पर भी छापेमारी जारी है।

Mumbai | Income Tax raids underway at the office of producer Vinod Bhanushali and some other production houses of Bollywood since today morning, over allegations of tax evasion. Raids underway at the premises of Jayantilal Gada too: Income Tax