युग का जन्मदिन: 16 साल के हुए काजोल-अजय देवगन के लाडले; मां ने लिखा इमोशनल नोट; कहा- 'खूब ऊंची उड़ान भरो'

युग के लिए काजोल का इमोशनल पोस्ट

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बेटे के साथ एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है। इसमें काजोल अपने लाडले युग को गले से लगाकर प्यार लुटा रही हैं। इसके साथ लिखा है, 'प्यारा सोलहवां साल, यकीन ही नहीं होता कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। यह लगभग यकीन न कर पाने वाला पल है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, तो मुझे तुममें अब भी वह छोटा बच्चा नजर आता है और मुझे पता है कि अब तुम लंबे और मजबूत हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वैसे ही रहोगे।