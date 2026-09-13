युग का जन्मदिन: 16 साल के हुए काजोल-अजय देवगन के लाडले; मां ने लिखा इमोशनल नोट; कहा- 'खूब ऊंची उड़ान भरो'
Yug Devgan 16th Birthday: अभिनेता अजय देवगन और काजोल के बेटे युग 16 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर माता-पिता ने युग के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किए हैं।
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बॉलीवुड के 'सिंघम' अजय देवगन और काजोल के लाडले का आज 13 सितंबर को जन्मदिन है। वे 16 साल के हो गए हैं। काजोल हैरान हैं और उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि बेटे का कद अब उनसे बड़ा हो गया है। खुशी से गदगद अभिनेत्री ने एक इमोशनल पोस्ट साझा किया है। अजय देवगन ने भी पोस्ट शेयर किया है।
युग के लिए काजोल का इमोशनल पोस्ट
काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बेटे के साथ एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है। इसमें काजोल अपने लाडले युग को गले से लगाकर प्यार लुटा रही हैं। इसके साथ लिखा है, 'प्यारा सोलहवां साल, यकीन ही नहीं होता कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। यह लगभग यकीन न कर पाने वाला पल है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, तो मुझे तुममें अब भी वह छोटा बच्चा नजर आता है और मुझे पता है कि अब तुम लंबे और मजबूत हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा वैसे ही रहोगे।
काजोल ने बेटे को दीं दुआएं
काजोल ने आगे लिखा है, 'आज मैं तुम्हारे लिए ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। मेरे कुछ डर भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीदें हैं कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। ऐसे इंसान जो जिंदगी की हर चुनौती का सामना हिम्मत, शालीनता और सबसे जरूरी, दयालुता के साथ करे। खुद के प्रति और पूरी दुनिया के लिए दयालु रहो। खूब ऊंची उड़ान भरो और खुलकर जियो। तुम मुझे इतने प्यारे हो कि तुम कभी जान भी नहीं पाओगे।
अजय देवगन ने लुटाया प्यार
बेटे के जन्मदिन के मौके पर अभिनेता अजय देवगन ने भी एक फोटो साझा करते हुए पोस्ट लिखा है। लिखा है, 'अभी भी मेरा पसंदीदा नटखट बच्चा... बस अब उतना छोटा नहीं रहा। जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बेटे'। युग के जन्मदिन पर नेटिजंस ने बधाई दी है। साथ ही रितेश देशमुख, डब्बू मलिक औ सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई सेलेब्स ने भी शुभकामनाएं दी हैं।