'मेरी खुशकिस्मती है कि...', अक्षय कुमार ने एक बार फिर असरानी को किया याद, पोस्ट शेयर कर लिखा भावुक नोट

विज्ञापन





फिल्म का सीन किया शेयर

अक्षय कुमार ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर ‘हैवान’ का एक वीडियो शेयर किया। इस क्लिप में असरानी अभिनेता शारिब हाशमी के साथ मजेदार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सीन में शारिब, असरानी के किरदार से उनका नाम पूछते हैं। विज्ञापन



जब असरानी जवाब देते हैं, 'हुसैन', तो शारिब उनसे पूछते हैं- 'आगे-पीछे कुछ है नहीं क्या?' इस पर असरानी मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं, 'पीछे हवलदार है और आगे आप हैं।' उनका यह जवाब सुनकर सीन और भी मजेदार हो जाता है। अक्षय कुमार ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर ‘हैवान’ का एक वीडियो शेयर किया। इस क्लिप में असरानी अभिनेता शारिब हाशमी के साथ मजेदार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सीन में शारिब, असरानी के किरदार से उनका नाम पूछते हैं।जब असरानी जवाब देते हैं, 'हुसैन', तो शारिब उनसे पूछते हैं- 'आगे-पीछे कुछ है नहीं क्या?' इस पर असरानी मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं, 'पीछे हवलदार है और आगे आप हैं।' उनका यह जवाब सुनकर सीन और भी मजेदार हो जाता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

दिग्गज अभिनेता असरानी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनकी आखिरी फिल्म ‘हैवान’ होगी। फिल्म की रिलीज से पहले अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म से असरानी का एक मजेदार सीन शेयर किया है और उन्हें भावुक अंदाज में याद किया है।