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'मेरी खुशकिस्मती है कि...', अक्षय कुमार ने एक बार फिर असरानी को किया याद, पोस्ट शेयर कर लिखा भावुक नोट

Fri, 04 Sep 2026 04:10 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 04 Sep 2026 04:10 PM IST
सार

Akshay Kumar on Asrani: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक बार फिर दिग्गज कलाकार असरानी को याद किया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर उनके लिए खास नोट लिखा। जानिए पोस्ट में क्या कुछ है खास। 
 

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Akshay Kumar Shares Asrani Last Shot from Haiwaan Says There Can Be No One Like You
असरानी और अक्षय कुमार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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दिग्गज अभिनेता असरानी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनकी आखिरी फिल्म ‘हैवान’ होगी। फिल्म की रिलीज से पहले अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म से असरानी का एक मजेदार सीन शेयर किया है और उन्हें भावुक अंदाज में याद किया है।
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फिल्म का सीन किया शेयर
अक्षय कुमार ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर ‘हैवान’ का एक वीडियो शेयर किया। इस क्लिप में असरानी अभिनेता शारिब हाशमी के साथ मजेदार बातचीत करते नजर आ रहे हैं। सीन में शारिब, असरानी के किरदार से उनका नाम पूछते हैं।
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जब असरानी जवाब देते हैं, 'हुसैन', तो शारिब उनसे पूछते हैं- 'आगे-पीछे कुछ है नहीं क्या?' इस पर असरानी मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं, 'पीछे हवलदार है और आगे आप हैं।' उनका यह जवाब सुनकर सीन और भी मजेदार हो जाता है।
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Akshay Kumar Shares Asrani Last Shot from Haiwaan Says There Can Be No One Like You
अक्षय और असरानी - फोटो : इंस्टाग्राम
अक्षय ने लिखा भावुक नोट
इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने असरानी को याद किया और उनके साथ काम करने को अपनी खुशकिस्मती बताया। उन्होंने लिखा कि उन्हें इस महान कलाकार के साथ काम करने और उनका आखिरी शॉट देखने का सौभाग्य मिला।

अक्षय ने लिखा, 'मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस लीजेंड के साथ काम करने और ‘हैवान’ में उनका आखिरी शॉट देखने का मौका मिला। मिस यू असरानी जी… आप जैसा कोई नहीं हो सकता।'

 

 

 

 

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'हैवान' - फोटो : X
13 साल बाद साथ आएंगे अक्षय और सैफ
प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ‘हैवान’ की एक और खास बात है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर साथ नजर आएंगे। दोनों की जोड़ी को आखिरी बार साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म ‘टशन’ में देखा गया था। यानी करीब 18 साल बाद दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। ‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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