हनुमान अंश: 'टॉक्सिक' की आंधी का भी 'हनुमान अंश' पर नहीं पड़ा फर्क, 21वें दिन कमा डाले इतने करोड़
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 28 Aug 2026 08:58 AM IST
सार
Hanuman Ansh Box Office Collection: सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने के बावजूद 'हनुमान अंश' ने अपनी कमाई जारी रखी है। जानिए 21वें दिन इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।
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विस्तार
फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को रिलीज हुई थी। 21 दिन गुजर जाने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। खास बात यह है कि इसकी कमाई पर नई रिलीज हुई फिल्म 'टॉक्सिक' का असर भी नहीं पड़ा है। जब से यह फिल्म सिनेमाघरों में लगी है तब से कई फिल्में रिलीज हुईं लेकिन इसकी कमाई जारी रही।
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कितनी हुई 'हनुमान अंश' की कमाई?
- ओपनिंग डे पर 'हनुमान अंश' ने सिर्फ 10 रुपये से खाता खोला था।
- इसके बाद लगभग हर दिन इसकी कमाई लाखों में हुई।
- पहले हफ्ते में इसने 1.08 करोड़ रुपये कमाए।
- दूसरे हफ्ते में इसने सिर्फ 40 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
- सत्रहवें दिन इसकी कमाई में उछाल आया और इसने सबसे ज्यादा 2.20 करोड़ रुपये कमाए।
- बीते कल यानी 21वें दिन इसकी कमाई 1.90 करोड़ रुपये हुई।
- अब इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 11.98 करोड़ रुपये हो गया है।
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फिल्म का बजट
आपको बता दें कि फिल्म 'हनुमान अंश' सिर्फ 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर इसने अब तक 11.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब है।
फिल्म की स्टारकास्ट
'हनुमान अंश' के निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी हैं। इसमें चंदन आनंद, शोभिनव सत्या और पूर्णिमा तिवारी ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्माताओं में रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी शामिल हैं।
आपको बता दें कि फिल्म 'हनुमान अंश' सिर्फ 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर इसने अब तक 11.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब है।
फिल्म की स्टारकास्ट
'हनुमान अंश' के निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी हैं। इसमें चंदन आनंद, शोभिनव सत्या और पूर्णिमा तिवारी ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्माताओं में रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी शामिल हैं।