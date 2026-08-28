हनुमान अंश: 'टॉक्सिक' की आंधी का भी 'हनुमान अंश' पर नहीं पड़ा फर्क, 21वें दिन कमा डाले इतने करोड़

फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को रिलीज हुई थी। 21 दिन गुजर जाने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। खास बात यह है कि इसकी कमाई पर नई रिलीज हुई फिल्म 'टॉक्सिक' का असर भी नहीं पड़ा है। जब से यह फिल्म सिनेमाघरों में लगी है तब से कई फिल्में रिलीज हुईं लेकिन इसकी कमाई जारी रही।

फिल्म का बजट

आपको बता दें कि फिल्म 'हनुमान अंश' सिर्फ 10 करोड़ रुपये की लागत में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर इसने अब तक 11.98 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब है।



फिल्म की स्टारकास्ट

'हनुमान अंश' के निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी हैं। इसमें चंदन आनंद, शोभिनव सत्या और पूर्णिमा तिवारी ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्माताओं में रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी शामिल हैं।