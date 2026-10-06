फिल्म सिटी में आग: क्यों अमिताभ बच्चन और बादशाह को छोड़ना पड़ा था सेट? 'केबीसी' से 'हसल 5' तक मचा हड़कंप
Film City Fire: मुंबई के गोरेगांव ईस्ट स्थित फिल्म सिटी में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग की वजह से आसपास के कई टीवी शोज की शूटिंग रोकनी पड़ी। जानिए पूरा मामला।
विस्तार
दोनों शोज की रोकनी पड़ी शूटिंग
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग शाम करीब 4 बजे 'पति पत्नी और पंगा 2' के लिए बनाए गए एक अस्थायी सेट के बाहरी हिस्से में लगी थी। यह सेट प्राइम फोकस स्टूडियो के पीछे बनाया गया था। जिस समय आग लगी, उस सेट पर शूटिंग नहीं चल रही थी। इसलिए वहां कोई कलाकार या क्रू मेंबर मौजूद नहीं था।
हालांकि, आग से निकला धुआं पास के 'हसल सीजन 5' और 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट तक पहुंच गया। इसकी वजह से दोनों शोज की शूटिंग रोकनी पड़ी और वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इस दौरान अमिताभ बच्चन को भी 'केबीसी' का सेट छोड़कर बाहर आना पड़ा।
ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के महासचिव अशोक दुबे ने बताया कि अगर 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट पर उस समय शूटिंग चल रही होती, तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था।
उन्होंने बताया कि सेट के शेड में आग लगी और धुआं 'हसल 5' और 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट तक पहुंच गया। धुएं की वजह से अमिताभ बच्चन समेत पूरी टीम को बाहर निकलना पड़ा। इसके चलते करीब डेढ़ घंटे तक शूटिंग रुकी रही। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
देखें वीडियोज-
Mumbai's Film City Burns Again, and No One Is Held Accountable Mumbai's Film City is burning again, and as always, no one is being held accountable. Fire after fire, year after year, thousands of workers and artists are pushed into danger by channels, producers and production houses that refuse to spend on basic fire safety to save a few rupees. The sets go up in flames, the poor workers pay the price, and those who profit walk away without a single consequence. Fires in Film City are not accidents. They are the result of greed, negligence and a system that has never punished the guilty. Unless accountability is fixed at the top, these fires will keep coming, and so will the loss of innocent lives. | @Dev_Fadnavis | @ShelarAshish | @advakash | @Ashishjaisw3Adv | @ritutawde | @KishoriPednekar | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta |— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) October 5, 2026
आग का असर 'हसल सीजन 5' के फिनाले की शूटिंग पर भी पड़ा। उस समय सेट पर रैपर बादशाह, अभिनेता समर्थ जुरेल और शो के कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। अचानक धुआं और जलने की गंध महसूस होने के बाद सभी को सेट से बाहर निकलना पड़ा।
बताया जा रहा है कि 'पति पत्नी और पंगा 2' के पास लगे टेंट भी आग की चपेट में आ गए और पूरी तरह जल गए। हालांकि, आग ज्यादा नहीं फैली और फायर ब्रिगेड ने जल्द ही इसे काबू में कर लिया।
स्थिति सामान्य होने और जगह को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद 'हसल 5' के फिनाले की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
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