फिल्म सिटी में आग: क्यों अमिताभ बच्चन और बादशाह को छोड़ना पड़ा था सेट? 'केबीसी' से 'हसल 5' तक मचा हड़कंप

Mumbai's Film City Burns Again, and No One Is Held Accountable Mumbai's Film City is burning again, and as always, no one is being held accountable. Fire after fire, year after year, thousands of workers and artists are pushed into danger by channels, producers and production houses that refuse to spend on basic fire safety to save a few rupees. The sets go up in flames, the poor workers pay the price, and those who profit walk away without a single consequence. Fires in Film City are not accidents. They are the result of greed, negligence and a system that has never punished the guilty. Unless accountability is fixed at the top, these fires will keep coming, and so will the loss of innocent lives. | @Dev_Fadnavis | @ShelarAshish | @advakash | @Ashishjaisw3Adv | @ritutawde | @KishoriPednekar | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta | — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) October 5, 2026

ऑल इंडिया फिल्म एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के महासचिव अशोक दुबे ने बताया कि अगर 'पति पत्नी और पंगा 2' के सेट पर उस समय शूटिंग चल रही होती, तो हादसा काफी बड़ा हो सकता था।उन्होंने बताया कि सेट के शेड में आग लगी और धुआं 'हसल 5' और 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट तक पहुंच गया। धुएं की वजह से अमिताभ बच्चन समेत पूरी टीम को बाहर निकलना पड़ा। इसके चलते करीब डेढ़ घंटे तक शूटिंग रुकी रही। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।