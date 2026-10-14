{"_id":"6acf1c26250b8123e201230c","slug":"emraan-hashmi-narrowly-escapes-accident-as-car-flips-during-gunmaaster-g9-shoot-2026-10-14","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इमरान हाशमी: 'गनमास्टर जी9' की शूटिंग के दौरान हुआ हादसा, पलटी एसयूवी; कैसा है अभिनेता का हाल?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अपनी अपकमिंग फिल्म 'गनमास्टर जी9' के लिए एक खतरनाक कार-फ्लिप स्टंट की शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी बाल-बाल बच गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिख रहा है कि क्रेन से लटकी हुई एक कार हवा में पलटती है और नीचे खड़ी एक वैन पर गिरती है। कार अभिनेता के चेहरे के बहुत करीब आ जाती है।

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वीडियो में क्या है?

वीडियो में नजर आ रहा है कि एक एसयूवी को क्रेन से लटकाया गया है। इस सेटअप को क्रू मेंबर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद एसयूवी झटके के साथ हवा में पलट जाती है। एसयूवी नीचे की तरफ घूमती है। इसके बाद वह वहां से गुजर रही काली वैन से टकरा जाती है। इसके बाद सभी क्रू मेंबर कार की तरफ भागते हैं।

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