इमरान हाशमी: 'गनमास्टर जी9' की शूटिंग के दौरान हुआ हादसा, पलटी एसयूवी; कैसा है अभिनेता का हाल?
Emraan Hashmi: इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म 'गनमानस्टर जी9' को लेकर चर्चा में हैं। इसकी शूटिंग के वक्त एक घटना हुई, जिसमें इमरान हाशमी बाल-बाल बच गए।
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वीडियो में नजर आ रहा है कि एक एसयूवी को क्रेन से लटकाया गया है। इस सेटअप को क्रू मेंबर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद एसयूवी झटके के साथ हवा में पलट जाती है। एसयूवी नीचे की तरफ घूमती है। इसके बाद वह वहां से गुजर रही काली वैन से टकरा जाती है। इसके बाद सभी क्रू मेंबर कार की तरफ भागते हैं।
बताया जाता है कि इस घटना में इमरान हाशमी बाल-बाल बच गए हैं। मामले में किसी के भी घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। यह पता नहीं चल पाया है कि एसयूवी का पलटना स्टंट का हिस्सा था या गलती से ऐसा हुआ।
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यह पहली बार नहीं है, जब फिल्म 'गनमास्टर जी9' की शूटिंग किसी मुश्किल में फंसी हो। इससे पहले जून में, जब कास्ट हरिद्वार में शूटिंग कर रही थी, तो वहां हंगामा हो गया था। स्थानीय लोगों ने फिल्म के सेट को असली बार समझ लिया था। हालांकि स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमने मामला सुलझा लिया गया था।
- 'गनमास्टर जी9' में इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं।
- इस फिल्म को दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है।
- इसे सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पेश किया है।
- आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित यह एक्शन-रोमांस फिल्म 27 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।