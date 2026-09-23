{"_id":"6ab391877ba3a5af8409a41c","slug":"emraan-hashmi-and-genelia-dsouza-film-gunmaaster-g9-new-song-afsaana-banaaya-aapne-released-2026-09-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अफसाना बनाया आपने: जेनेलिया के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखे इमरान हाशमी, रिलीज हुआ 'गनमास्टर जी9' का गाना","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की अदाकारी से सजी फिल्म 'गनमास्टर जी9' का नया गाना 'अफसाना बनाया आपने' रिलीज हो गया है। गाने में इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा ने अभिनय किया है। इसे हिमेश रेशमिया और आसीस कौर ने आवाज दी है। गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं। उन्होंने ही इसका म्यूजिक तैयार किया है।

गाने को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

हाल ही में इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम पर 'गनमास्टर जी9' के पहले गाने 'अफसाना बनाया आपने' का टीजर पोस्ट करके गाने की रिलीज का एलान किया था। इसके एक दिन बाद आज फिल्म का गाना रिलीज हो गया है। यूट्यूब पर गाने को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 2 घंटे में इस गाने को तीन लाख व्यूज मिले हैं।

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