{"_id":"6ab3dd391074e4e4630de7ba","slug":"udta-teer-trailer-release-ayushmann-become-pakistani-spy-joins-sara-in-action-comedy-film-2026-09-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"उड़ता तीर ट्रेलर: याददाश्त भूला पाकिस्तानी जासूस, लगाए 'भारत माता की जय' के नारे; कॉमेडी रोल में छाए आयुष्मान","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की अदाकारी वाली अपकमिंग फिल्म एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म मजेदार और रोमांचक घटनाओं पर आधारित है। आइए जानते हैं ट्रेलर में क्या खास है?

ट्रेलर में क्या है?

3 मिनट 18 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक पाकिस्तानी जासूस भारत में आकर अपनी याददाश्त खो देता है। इसके बाद वह भूल जाता है कि वह पाकिस्तान का जासूस है। वह भारत का देशभक्त बन जाता है और भारत की सेवा करने लगता है। वह 'भारत माता के जय' के नारे लगाता है। वह भारत में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने लगता है। इस बीच पाकिस्तानी प्रशासन परेशान होता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन