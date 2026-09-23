वायरल वीडियो: ‘इंसान धोखेबाज...’, गोविंदा-रानी के लालबागचा राजा दर्शन करने पर सुनीता का तंज? कही बड़ी बात
सुनीता आहूजा: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। अब इस पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का बयान सामने आया है। जानिए उन्होंने क्या कहा।
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जानवरों से प्यार करो, इंसान धोखेबाज होते हैं
दरअसल, बुधवार को सुनीता आहूजा पैपराजी के सामने पोज दे रही थीं। इसी दौरान एक पैपराजी ने उनके पालतू डॉग विंटर का जिक्र करते हुए कहा, 'मैम, विंटर हमेशा आपको छोड़ने आता है।' इस पर सुनीता ने कहा, 'आप इंसानों से कितना भी प्यार कर लो, कोई फायदा नहीं है। वे आपको धोखा ही देते हैं। इसके बजाय जानवरों से प्यार करो, वे हमेशा आपका साथ देंगे।'
इसके बाद सुनीता ने कहा, 'इंसानों से नहीं, जानवरों से प्यार करो। इंसान धोखेबाज होते हैं।' इतना कहने के बाद उन्होंने पैपराजी को अलविदा कह दिया।
सुनीता का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब गोविंदा और रानी स्वर्णकार के गणपति पंडाल जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए साथ देखा गया था। इसके बाद एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें रानी के माथे और मांग में सिंदूर नजर आया।
हालांकि, वीडियो का लंबा वर्जन सामने आने के बाद इस पूरे मामले की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दरअसल, जब रानी बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सिर झुका रही थीं, तब भगवान गणेश के चरणों में रखा सिंदूर उनके सिर पर गिरता हुआ नजर आया। इसके बाद रानी और गोविंदा के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा शुरू हो गई।
देखें वीडियो-
गोविंदा और रानी स्वर्णकार के रिश्ते को लेकर अभी तक दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सुनीता आहूजा का बिना किसी का नाम लिए दिया गया यह बयान अब चर्चा में है।
She Returned Wearing 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗼𝗼𝗿 😱— Vipin patel 🚩 (@VVipinpatel) September 23, 2026
Govinda and his girlfriend went to seek Bappa’s blessings. She arrived in a simple look but returned wearing sindoor.
Did Govinda secretly marry her? 🤯 pic.twitter.com/G5beFsjNMt
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