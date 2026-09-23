वायरल वीडियो: ‘इंसान धोखेबाज...’, गोविंदा-रानी के लालबागचा राजा दर्शन करने पर सुनीता का तंज? कही बड़ी बात

She Returned Wearing 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗼𝗼𝗿 😱



Govinda and his girlfriend went to seek Bappa’s blessings. She arrived in a simple look but returned wearing sindoor.



Did Govinda secretly marry her? 🤯 pic.twitter.com/G5beFsjNMt — Vipin patel 🚩 (@VVipinpatel) September 23, 2026

सुनीता का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब गोविंदा और रानी स्वर्णकार के गणपति पंडाल जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए साथ देखा गया था। इसके बाद एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें रानी के माथे और मांग में सिंदूर नजर आया।हालांकि, वीडियो का लंबा वर्जन सामने आने के बाद इस पूरे मामले की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दरअसल, जब रानी बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सिर झुका रही थीं, तब भगवान गणेश के चरणों में रखा सिंदूर उनके सिर पर गिरता हुआ नजर आया। इसके बाद रानी और गोविंदा के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा शुरू हो गई।गोविंदा और रानी स्वर्णकार के रिश्ते को लेकर अभी तक दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सुनीता आहूजा का बिना किसी का नाम लिए दिया गया यह बयान अब चर्चा में है।