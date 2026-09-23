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वायरल वीडियो: ‘इंसान धोखेबाज...’, गोविंदा-रानी के लालबागचा राजा दर्शन करने पर सुनीता का तंज? कही बड़ी बात

Wed, 23 Sep 2026 05:42 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 23 Sep 2026 05:42 PM IST
सार

सुनीता आहूजा: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। अब इस पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का बयान सामने आया है। जानिए उन्होंने क्या कहा। 

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Govinda Wife Sunita Ahuja Says Humans Are Deceitful' Urges People To Love Animals Amid Rani Swarnkar Rumours
सुनीता आहूजा, गोविंदा और रानी स्वर्णकर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इंसानों को लेकर ऐसी बात कही है, जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है। अभिनेता-राजनेता गोविंदा को एक दिन पहले मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए उनकी को-स्टार और रूमर्ड गर्लफ्रेंड रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया था। इसके एक दिन बाद सुनीता ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसा है।
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जानवरों से प्यार करो, इंसान धोखेबाज होते हैं
दरअसल, बुधवार को सुनीता आहूजा पैपराजी के सामने पोज दे रही थीं। इसी दौरान एक पैपराजी ने उनके पालतू डॉग विंटर का जिक्र करते हुए कहा, 'मैम, विंटर हमेशा आपको छोड़ने आता है।' इस पर सुनीता ने कहा, 'आप इंसानों से कितना भी प्यार कर लो, कोई फायदा नहीं है। वे आपको धोखा ही देते हैं। इसके बजाय जानवरों से प्यार करो, वे हमेशा आपका साथ देंगे।'
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इसके बाद सुनीता ने कहा, 'इंसानों से नहीं, जानवरों से प्यार करो। इंसान धोखेबाज होते हैं।' इतना कहने के बाद उन्होंने पैपराजी को अलविदा कह दिया।
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कोमल के साथ दर्शन को पहुंचे थे गोविंदा
सुनीता का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब गोविंदा और रानी स्वर्णकार के गणपति पंडाल जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए साथ देखा गया था। इसके बाद एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें रानी के माथे और मांग में सिंदूर नजर आया।

हालांकि, वीडियो का लंबा वर्जन सामने आने के बाद इस पूरे मामले की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। दरअसल, जब रानी बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए सिर झुका रही थीं, तब भगवान गणेश के चरणों में रखा सिंदूर उनके सिर पर गिरता हुआ नजर आया। इसके बाद रानी और गोविंदा के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा शुरू हो गई।

देखें वीडियो-  गोविंदा और रानी स्वर्णकार के रिश्ते को लेकर अभी तक दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सुनीता आहूजा का बिना किसी का नाम लिए दिया गया यह बयान अब चर्चा में है।

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