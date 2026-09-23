बिस्वजीत चटर्जी: किस बात पर मां से लड़ जाते थे शाहरुख खान? दिग्गज अभिनेता ने सुनाया बादशाह से जुड़ा किस्सा

बिस्वजीत के देश खुश हो गए शाहरुख

अपनी बातचीत में बिस्वजीत ने आगे कहा, ‘यहीं शाहरुख से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। फराह ने मुझे उनसे मिलवाते हुए कहा कि मैं आपको अपने हीरो से मिलवाती हूं। थोड़ी देर बैठिए। फिर शाहरुख सेट पर आए और फराह ने हमारा परिचय करवाया। मेरा नाम सुनते ही शाहरुख इतने उत्साहित हो गए कि बोलने लगे- 'सर, सर, सर.. मेरी मां आपकी बहुत बड़ी फैन थीं।'

मां से लड़ जाते थे शाहरुख

आगे बिस्वजीत ने बताया, ‘शाहरुख ने बताया कि उनकी मां मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। जब शाहरुख छोटे थे तो मेरी फिल्में देखा करते थे। वो अपनी मां से मेरे बारे में पूछा करते थे। उनकी मां उनसे कहती थीं कि - 'ये बिस्वजीत तेरे से ज्यादा खूबसूरत है', तो इस बात पर वह अपनी मां से बहस करते थे, लड़ जाते थे कि नहीं...मैं ज्यादा खूबसूरत हूं।'