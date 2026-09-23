तुकाराम मुंढे: बॉलीवुड सितारों के सपोर्ट पर अधिकारी का रिएक्शन आया सामने, जाहिर की खुशी; बोले- शुक्रगुजार हूं

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Preity Zinta has also become a fan of FDA chief Tukaram Mundhe 🔥😎



IAS officer Tukaram Mundhe is known for his strict FDA crackdown on food adulteration in Maharashtra.



He is leading a massive crackdown on food and drug adulteration across Maharashtra.



Within 2 months of… pic.twitter.com/wQ9YOohi52 — Chota Don (@choga_don) September 6, 2026

हाल ही में प्रीति जिंटा को एक ब्लैक टी-शर्ट पहने देखा गया था, जिस पर ‘टीम तुकाराम मुंढे’ लिखा हुआ था। जब प्रीति से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'अब इन हीरोज को सेलिब्रेट करने का समय है।'वहीं, मल्लिका शेरावत ने भी एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह तुकाराम मुंढे की सख्त फूड सेफ्टी जांच और साफ-सफाई के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ उनकी कार्रवाई की तारीफ करती नजर आईं। बॉलीवुड के सलमान खान, मनोज बाजपेयी और ट्विंकल खन्ना जैसे सितारे भी तुकाराम मुंढे के सख्त रवैये और काम की तारीफ कर चुके हैं।प्रीति जिंटा की ‘टीम तुकाराम मुंढे’ वाली टी-शर्ट पर बात करते हुए एफडीए कमिश्नर ने कहा, 'नहीं, मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं की है और न ही फोन पर हमारी कोई बातचीत हुई है। लेकिन मैं आभारी हूं कि उन्होंने ‘टीम तुकाराम मुंढे’ का जिक्र किया।'उन्होंने पीटीआई वीडियो से बातचीत में कहा, 'मुझे लगता है कि समाज के हर लेवल और हर क्षेत्र में अच्छे इरादों वाले लोग मौजूद हैं। इन अच्छे कामों के लिए एक टीम बननी चाहिए। अच्छे विचारों और अच्छे कामों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।'तुकाराम मुंढे ने यह भी कहा कि सिर्फ ‘टीम तुकाराम मुंढे’ लिखी टी-शर्ट पहनना काफी नहीं है। उनके मुताबिक सिर्फ नाम दिखाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सही काम करना और सही सोच अपनाना जरूरी है।उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे सभी अच्छे लोगों को फूड सेफ्टी से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए साथ आना चाहिए। उनका कहना है कि मकसद समाज को आगे बढ़ाना होना चाहिए।