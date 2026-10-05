दृश्यम 3: आमिल कियान खान ने किया खुलासा; फिल्म की कास्ट को भी नहीं पता था क्लाइमैक्स, जानें कैसे रखा सस्पेंस

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क्लाइमैक्स पर क्या बोले लेखक?

फिल्म की पटकथा के लेखक आमिल कियान खान ने हाल ही में हुई बातचीत के दौरान बताया कि किस तरह पूरी फिल्म क्लाइमैक्स पर टिकी हुई थी। फ्री प्रेस जर्नल को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘अभिषेक ने असल में विजय सालगांवकर की तरह ही प्रोडक्शन का काम संभाला। क्लाइमैक्स के बारे में क्रू के एक बड़े हिस्से को जानकारी नहीं दी गई थी। लोगों को जरूरत के हिसाब से ही जानकारी दी गई थी। कभी-कभी किसी विभाग को केवल इतना ही पता होता था कि किसी दृश्य को फिल्माने के लिए क्या आवश्यक है? यह जरूरी नहीं कि उन्हें यह भी पता हो कि वे उसे क्यों फिल्मा रहे थे।'

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अजय देवगन अभिनीत हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3: द कंक्लूजन' की कहानी में बीती दो फिल्मों से चले आ रहे सस्पेंस को खत्म कर दिया है। मगर फिल्म के क्लाइमैक्स को रिलीज से पहले छुपाने के लिए मेकर्स ने काफी जद्दोजहद की। फिल्म के लेखक आमिल कियान खान ने बताया कि किस तरह इसके अंत को सबसे छिपा कर रखा गया?