दिलजीत दोसांझ: सिंगर ने जीता विदेशियों का दिल, वेम्बली स्टेडियम में तोड़ा टेलर स्विफ्ट का यह रिकॉर्ड

2024 में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से तुलना

सिंगर टेलर स्विफ्ट ने 2024 में एराज टूर का वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन हुआ था। यह दुनियाभर के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में से एक था। 20 से 23 जून 2024 तक चलने वाले इस शो में हर दिन 92,000 लोगों की भीड़ आई थी। इस शो में कई मशहूर हस्तियां भी पहुंचीं थीं। बात करें दर्शकों की मौजूदगी की तो दिलजीत के शो में 3000 ज्यादा फैंस ने शिरकत की।