{"_id":"6afffd8a33ca200533020ab1","slug":"darsheel-safary-and-zain-khan-durrani-will-work-together-in-cyber-alok-naik-to-direct-film-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"साइबर: दर्शील सफारी को मिली नई फिल्म, जैन खान दुर्रानी के साथ आएंगे नजर; मूवी की कहानी से उठा पर्दा","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अभिनेता दर्शील सफारी और जैन खान दुर्रानी हिंदी साइबर क्राइम थ्रिलर 'साइबर' में एक साथ नजर आएंगे। दर्शील सफारी को आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीं पर' में एक बाल कलाकार के तौर पर मिली पहचान से जाना जाता है। वहीं जैन खान दुर्रानी 'शिकारा' और 'मुखबिर' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।

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क्या होगी 'साइबर' की कहानी?

आलोक नाइक के निर्देशन में बन रही फिल्म दो बेरोजगार कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की कहानी है। उनकी जिंदगी तब एक नया मोड़ लेती है, जब उन्हें एक साइबर एजेंसी के साथ काम करने का मौका मिलता है। इस कहानी में क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ-साथ उन युवाओं के निजी संघर्षों को भी दिखाया गया है, जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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युवाओं के संघर्ष को दिखाएगी फिल्म

जैसे-जैसे वे साइबर इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं, उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उनके कौशल और समझ की परीक्षा लेती हैं। यह फिल्म उन युवा ग्रेजुएट्स के दबाव को भी दर्शाती है, जो अपनी योग्यता के बावजूद काम पाने के लिए संघर्ष करते हैं।

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कौन हैं 'साइबर' के संगीतकार? अवॉर्ड विजेता संगीतकार गोपी सुंदर सीएस ने 'साइबर' के लिए संगीत तैयार किया है।

वे मलयालम, तेलुगु और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

मलयालम सिनेमा में उनके कुछ लोकप्रिय कामों में दुलकर सलमान की 'कॉमरेड इन अमेरिका', ममूटी की 'द ग्रेट फादर', 'बिग बी', 'सागर उर्फ जैकी रीलोडेड', 'पुलिमुरुगन' और कई अन्य फिल्में शामिल हैं।

उनका अधिकांश सहयोग मलयालम निर्देशक अमल नीरद के साथ था।