हर बार की तरह इस बार भी 'कान फिल्म फेस्टिवल 2023' के रेड कार्पेट पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां जलवा बिखेरती नजर आई हैं। इसी कड़ी में पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या राय का 'कान 2023' लुक काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इसे देखकर जहां उनके फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। तो वहीं, कुछ एक्ट्रेस को उनके फैशन के लिए आड़े हाथों लेने लगे हैं। इसी लिस्ट में मशहूर फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री का भी नाम जुड़ गया है, जिन्होंने बकायदा ट्वीट कर एक्ट्रेस पर निशाना साधा है।

'कान 2023' से ऐश्वर्या राय का लेटेस्ट लुक साझा करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा है, 'क्या आप लोगों ने 'कॉस्टयूम स्लेव्स' नाम का टर्म सुना है। वे ज्यादातर लड़कियां हैं। आप उन्हें अब भारत में भी लगभग हर फीमेल सेलेब्स के साथ देख सकते हैं। ऐसे असहज फैशन के लिए हम इतने मूर्ख और दमनकारी क्यों बनते जा रहे हैं?' साझा की गई तस्वीर में ऐश्वर्या राय सिल्वर और ब्लैक कलर का गाउन पहने नजर आ रही हैं। इसमें लॉन्ग ट्रेल है, जिसे एक शख्स ने पकड़ रखा है। इसी को देखकर विवेक अग्निहोत्री का गुस्सा फूट पड़ा है।

Have you guys heard of a term called ‘Costume Slaves’. They are mostly girls (a suited man in this case). You can see them now in India too with almost every female celeb. Why are we becoming so stupid and oppressive just for such uncomfortable fashion? pic.twitter.com/bWYavPYjvS