Haiwaan Review: अक्षय बने खूंखार साइको किलर, सैफ ने जीता दिल; प्रियदर्शन की इस फिल्म पर पैसे लगाएं या बचाएं?

एक्टिंग

सैफ अली खान: यह फिल्म पूरी तरह सैफ के नाम रहती है। बिना आंखों के एक इंसान की मजबूरी और चाल-ढाल को उन्होंने बहुत सधे हुए अंदाज में जिया है, जो कहीं भी बनावटी नहीं लगता। एक्शन सीन्स में उनकी फुर्ती देखने लायक है .. सिर्फ आहटों से खतरा भांपने का उनका तरीका सीन में जान डाल देता है। बिना किसी ओवर-एक्टिंग के, सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने इस किरदार को बेहद रियल बनाया है।



अक्षय कुमार: अक्षय को 'परशुराम' जैसे खूंखार साइको किलर के रोल में देखना कागज पर बहुत धमाकेदार आइडिया लगता है। बिना बोले सिर्फ अपनी कद-काठी, चाल-ढाल और आंखों की सनक से वो शुरुआत में माहौल में एक खौफ जरूर बनाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि खराब लिखावट की वजह से उनके किरदार को कोई गहराई नहीं मिल पाई। वो ज्यादातर सीन्स में बस घूरते या खड़े नजर आते हैं, जिससे उनका डरावना असर धीरे-धीरे कम होने लगता है। अक्षय की मेहनत दिखती है... पर स्क्रिप्ट उनका साथ नहीं देती।



असरानी साहब, बोमन ईरानी और बाकी स्टारकास्ट: दिवंगत एक्टर असरानी साहब की यह आखिरी फिल्म है। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड हुसैन के रोल में उनका 'लाश मैंने पहले देखी' वाला सीन आपको सीधे 'दे दना दन' के दौर में ले जाता है और चेहरे पर हंसी ले आता है।



बोमन ईरानी ने किरदार में वजन डाला है, सयामी खेर (पुलिस अफसर), मनोज जोशी, राजेश शर्मा और श्रीया पिलगांवकर ने ठीक-ठाक काम किया है। शारिब हाशमी और राजपाल यादव का काम भी ठीक है, हालांकि उनके सीन्स जबरदस्ती ठूंसे हुए लगते हैं। और हां, अगर आप मोहनलाल के सरप्राइज कैमियो को लेकर उत्साहित हैं, तो वह फिल्म के सबसे खास मोमेंट्स में से एक है।