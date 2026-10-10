बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' ने उठाया वीकएंड का फायदा, फिर हुआ 'हनुमान अंश' की कमाई में उछाल; जानें 'द वन' का हाल
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 08:48 PM IST
सार
Box Office Collection: इन दिनों 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। वहीं एक बार फिर हनुमान अंश की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानिए आज इन सभी फल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।
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विस्तार
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इसकी रिलीज के बाद 'द वन' और 'हनुमान अंश' की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। जानिए इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
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'द वन' की सुस्त हुई कमाई
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर काफी सुस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए अभी 16 ही दिन हुए हैं और इसकी कमाई लाखों में गिर गई है। आज शनिवार को वीकएंड होने के बावजूद फिल्म ने महज 76 लाख का कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 67.11 करोड़ हो गया है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर काफी सुस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए अभी 16 ही दिन हुए हैं और इसकी कमाई लाखों में गिर गई है। आज शनिवार को वीकएंड होने के बावजूद फिल्म ने महज 76 लाख का कलेक्शन किया है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 67.11 करोड़ हो गया है।
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'हनुमान अंश' की कमाई में उछाल
- फिल्म 'हनुमान अंश' एक बार फिर कमबैक करती दिख रही है।
- बीते दिनों इसकी कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर इसकी कमाई में उछाल देखने को मिल रहा है।
- इस फिल्म को रिलीज हुए 65 दिन हो गए हैं।
- इसके बावजूद फिल्म करोड़ों में कमाई कर रही है।
- आज शनिवार को इसने 1.11 करोड़ की कमाई की है।
- इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 330.29 करोड़ हो गया है।
'दृश्यम 3' का दबदबा बरकरार
अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन और प्रकाश राज की फिल्म 'दृश्यम 3' 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया हुआ है।
फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही है। पहले हफ्ते में इसने 245.50 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद आज शनिवार को इसने 18.24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की कुल कमाई 278.24 करोड़ हो गई है।
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अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन और प्रकाश राज की फिल्म 'दृश्यम 3' 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया हुआ है।
फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही है। पहले हफ्ते में इसने 245.50 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद आज शनिवार को इसने 18.24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की कुल कमाई 278.24 करोड़ हो गई है।
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