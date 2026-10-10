बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' ने उठाया वीकएंड का फायदा, फिर हुआ 'हनुमान अंश' की कमाई में उछाल; जानें 'द वन' का हाल

अजय देवगन, जयदीप अहलावत, तब्बू, श्रिया सरन और प्रकाश राज की फिल्म 'दृश्यम 3' 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया हुआ है।फिल्म लगातार शानदार कमाई कर रही है। पहले हफ्ते में इसने 245.50 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद आज शनिवार को इसने 18.24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की कुल कमाई 278.24 करोड़ हो गई है।