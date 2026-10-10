नुसरत भरूचा: 'पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त', हादसे के बाद अभिनेत्री ने शेयर की पहली तस्वीर, जानें अपडेट

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इंस्टाग्राम पर शेयर किया अपडेट

नुसरत भरूचा ने शनिवार शाम अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में खास मेडिकल चेयर नजर आ रही है, जिसे शरीर को सहारा देने और बैठने की स्थिति को आरामदायक बनाने के लिए किया जा सकता है। विज्ञापन



फोटो के साथ नुसरत ने एक प्रेरणादायक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, 'मैं हमेशा से डूबते सूरज को देखने के पीछे भागती रही हूं, लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया है। लेकिन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।' विज्ञापन विज्ञापन



नुसरत ने शेयर किया ये फोटो-

नुसरत भरूचा ने शनिवार शाम अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में खास मेडिकल चेयर नजर आ रही है, जिसे शरीर को सहारा देने और बैठने की स्थिति को आरामदायक बनाने के लिए किया जा सकता है।फोटो के साथ नुसरत ने एक प्रेरणादायक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, 'मैं हमेशा से डूबते सूरज को देखने के पीछे भागती रही हूं, लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया है। लेकिन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।'

बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री नुसरत भरूचा हाल ही में बाली में एक हादसे का शिकार हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेत्री की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, जिसके बाद उन्हें बैठने और खड़े होने में मुश्किल हो रही है। अब एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो शेयर कर अपडेट शेयर किया है। जानिए फोटो में क्या है खास।