बिग बॉस 20: सलमान के ट्रोलर्स पर भड़कने के बाद फैंस ने दिया ये रिएक्शन, यूजर्स बोले- 'ये कैटरीना के लिए था'

इन सब के बाद शो के आखिर में एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें सलमान को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हो रहीं थीं। सलमान अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को संभालते नजर आए थे। आखिर में सलमान दर्द के कारण स्टेज पर ही लेट गए थे, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई थी।इन वीडियोज के सामने आने के बाद फैंस काफी टेंशन में आ गए थे और पूछ रहे थे कि क्या हो गया है। इसके बाद भाईजान ने आधी रात को स्टोरीज के जरिए अपनी हेल्थ को लेकर जानकारी शेयर की थी। साथ ही बताया था कि उनकी हेल्थ पूरी तरह ठीक है, वो शो के प्रोमो के चलते गलतफहमी हो गई थी और फैंस से इस बात के लिए माफी भी मांगी।

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