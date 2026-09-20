बिग बॉस 20: सलमान के ट्रोलर्स पर भड़कने के बाद फैंस ने दिया ये रिएक्शन, यूजर्स बोले- 'ये कैटरीना के लिए था'
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 20 Sep 2026 09:23 AM IST
सार
Salman Khan: 'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जहां एक तरफ सलमान ने ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा, वहीं दूसरी ओर उनकी हेल्थ भी चिंता का कारण बनी। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास।
विज्ञापन
विस्तार
'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में सलमान खान काफी गुस्से में नजर आए। बीते दिनों उनके लुक्स को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। नए एपिसोड में उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। इस पर फैंस के भी रिएक्शन सामने आए हैं।
बिना नाम किया कैटरीना का सपोर्ट
दरअसल, बीते दिनों कैटरीना कैफ को उनके लुक्स को लेकर कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। वहीं सलमान को भी उनकी उम्र को लेकर ट्रोल किया गया था।
इसके बाद बीते एपिसोड में सलमान ने ट्रोलर्स को जमकर घेरा और कड़े बयान दिए। यहां तक कि सलमान ने अपनी शर्ट भी निकाल दी और ट्रोलर्स को कहा कि अब ट्रोल करो। इस मामले पर सलमान ने बिना कैटरीना का नाम लिए उनका भी समर्थन किया।
ये भी पढ़ें- सलमान खान: ‘अगली बार चमाट मार देना’ ट्रोलर्स और पैपराजी पर भड़के सलमान, हुए शर्टलेस; कटरीना को लेकर कही ये बात
विज्ञापन
विज्ञापन
बिना नाम किया कैटरीना का सपोर्ट
दरअसल, बीते दिनों कैटरीना कैफ को उनके लुक्स को लेकर कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। वहीं सलमान को भी उनकी उम्र को लेकर ट्रोल किया गया था।
इसके बाद बीते एपिसोड में सलमान ने ट्रोलर्स को जमकर घेरा और कड़े बयान दिए। यहां तक कि सलमान ने अपनी शर्ट भी निकाल दी और ट्रोलर्स को कहा कि अब ट्रोल करो। इस मामले पर सलमान ने बिना कैटरीना का नाम लिए उनका भी समर्थन किया।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- सलमान खान: ‘अगली बार चमाट मार देना’ ट्रोलर्स और पैपराजी पर भड़के सलमान, हुए शर्टलेस; कटरीना को लेकर कही ये बात
विज्ञापन
फैंस के रिएक्शन आए सामने
- इसके वीडियोज सामने आने के बाद फैंस के भी रिएक्शन सामने आए हैं।
- कई यूजर्स ने उनके इन बयानों को लेकर कहा कि ये तो कैटरीना के लिए था।
- वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सलमान सर के जैसा कोई नहीं है।
- कुछ यूजर्स ने लिखा कि ओजी सलमान खान वापस आ गए हैं।
- वहीं एक यूजर ने लिखा, 'मैं जानता हूं सलमान ये सब कैटरीना के लिए बोल रहे हैं लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता।'
इस वजह से बढ़ी फैंस की चिंता
इन सब के बाद शो के आखिर में एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें सलमान को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हो रहीं थीं। सलमान अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को संभालते नजर आए थे। आखिर में सलमान दर्द के कारण स्टेज पर ही लेट गए थे, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई थी।
इन वीडियोज के सामने आने के बाद फैंस काफी टेंशन में आ गए थे और पूछ रहे थे कि क्या हो गया है। इसके बाद भाईजान ने आधी रात को स्टोरीज के जरिए अपनी हेल्थ को लेकर जानकारी शेयर की थी। साथ ही बताया था कि उनकी हेल्थ पूरी तरह ठीक है, वो शो के प्रोमो के चलते गलतफहमी हो गई थी और फैंस से इस बात के लिए माफी भी मांगी।
इन सब के बाद शो के आखिर में एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें सलमान को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हो रहीं थीं। सलमान अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को संभालते नजर आए थे। आखिर में सलमान दर्द के कारण स्टेज पर ही लेट गए थे, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई थी।
इन वीडियोज के सामने आने के बाद फैंस काफी टेंशन में आ गए थे और पूछ रहे थे कि क्या हो गया है। इसके बाद भाईजान ने आधी रात को स्टोरीज के जरिए अपनी हेल्थ को लेकर जानकारी शेयर की थी। साथ ही बताया था कि उनकी हेल्थ पूरी तरह ठीक है, वो शो के प्रोमो के चलते गलतफहमी हो गई थी और फैंस से इस बात के लिए माफी भी मांगी।
ये भी पढ़ें- सलमान खान: आधी रात भाईजान ने दी सफाई, बोले- 'मेरी सेहत बढ़िया है..'; किस बात के लिए मांगी माफी?