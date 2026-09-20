बिग बॉस 20: 'आपने फिल्म की टिकट खरीदी, हमें नहीं खरीदा', सलमान का ट्रोल्स को करारा जवाब; बताई बाल्ड लुक की वजह

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सलमान ने स्टेज पर अपनी टोपी और टी-शर्ट उतारकर ट्रोल्स को चुनौती दी कि अगर उनके लुक या शरीर को लेकर कुछ कहना है तो सामने से कहें। उन्होंने कहा कि किसी की सेहत को लेकर चिंता जताना और उसके लुक का मजाक उड़ाना, दोनों अलग बातें हैं।सलमान ने कहा, 'यह कहना कि भाई आप ठीक नहीं लग रहे हो, आपका वजन कम हो गया है, यह चिंता जताना है। लेकिन सोहेल और वरुण के लुक का मजाक उड़ाना गलत है।'अपने बाल्ड लुक को लेकर सलमान ने हेयर ट्रांसप्लांट की अफवाहों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा, 'और यह बाल्ड लुक एक प्रोजेक्ट के लिए है। ये क्या कमेंट हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, टकले हो गया हूं। हां, हो गया हूं। मेरे एक दोस्त का दो महीने पहले निधन हो गया।'