अनुपम खेर: एक्टर ने बताया 'जाने पहचाने अनजाने' को गर्व की बात, पोस्ट कर दिखाया अमेरिका से मिला खास तोहफा

गवर्नर और मेयर का किया धन्यवाद

अपनी पोस्ट में अनुपम खेर ने लिखा, ‘सबसे बढ़कर, मुझे एक भारतीय अभिनेता होने पर बेहद गर्व है। भारतीय सिनेमा और थिएटर को सीमाओं के पार सम्मानित होते देखना एक ऐसी खुशी है जो किसी व्यक्तिगत सम्मान से कहीं बढ़कर है। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर जोश स्टीन, रैले की मेयर जेनेट कोवेल और कैरी के मेयर हेरोल्ड वेनब्रेक्ट को इन प्रशंसा पत्रों के लिए हार्दिक धन्यवाद। सिनेमा, रंगमंच, शिक्षा और मानवीय सेवा में मेरे योगदान को आपकी मान्यता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इन पलों को संभव बनाने में मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।’



