अनुपम खेर: एक्टर ने बताया 'जाने पहचाने अनजाने' को गर्व की बात, पोस्ट कर दिखाया अमेरिका से मिला खास तोहफा
Anupam Kher Post: अभिनेता अनुपम खेर को उनके नाटक 'जाने पहचाने अनजाने' के लिए उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर जोश स्टीन, रैले की मेयर जेनेट कोवेल और कैरी के मेयर हेरोल्ड वेनब्रेक्ट से सराहना मिली है। इस खुशी को एक्टर ने पोस्ट के माध्यम से शेयर किया।
विस्तार
अभिनेता अनुपम खेर ने अपने नाटक 'जाने पहचाने अनजाने' के अमेरिकी दौरे पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपनी खुशी फैंस के साथ साझा की।
क्या खास है अनुपम की पोस्ट में?
अनुपम खेर का थिएटर एक्ट 'जाने पहचाने अनजाने' विदेश में भी दर्शकों को लुभा रहा है। इस वजह से उन्हें वहां के मेयर से प्रशंसा पत्र भी मिला है। इस बात की जानकारी देते हुए अनुपम ने लिखा, ‘ईश्वर की हम पर कृपा है। मैं आमतौर पर अपने किए गए हर काम का हिसाब नहीं रखता। मुझे अपने सफर पर गर्व है, लेकिन मेरा मानना है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिज्ञासु बने रहना चाहिए और खुद को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।’
अभी बहुत कुछ करना बाकी
आगे अपनी पोस्ट में अनुपम खेर ने लिखा, ‘अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मेरे नाटक ‘जाने पहचाने अंजाने’ के इस यूएसए दौरे ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक के बाद एक शहर में मुझे प्रशस्तियाँ, प्रशंसा पत्र और ऐसे पत्र मिले हैं जिनके शब्दों ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रभावित किया है। उन्हें पढ़ते हुए, कभी-कभी मैं सोचता हूं।क्या मैंने सच में यह सब किया है? कभी-कभी, घर पर, परिचित होने का मतलब होता है कि आपको हल्के में लिया जा रहा है। यहां तक कि पुरस्कार समारोहों में भी।’
गवर्नर और मेयर का किया धन्यवाद
अपनी पोस्ट में अनुपम खेर ने लिखा, ‘सबसे बढ़कर, मुझे एक भारतीय अभिनेता होने पर बेहद गर्व है। भारतीय सिनेमा और थिएटर को सीमाओं के पार सम्मानित होते देखना एक ऐसी खुशी है जो किसी व्यक्तिगत सम्मान से कहीं बढ़कर है। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर जोश स्टीन, रैले की मेयर जेनेट कोवेल और कैरी के मेयर हेरोल्ड वेनब्रेक्ट को इन प्रशंसा पत्रों के लिए हार्दिक धन्यवाद। सिनेमा, रंगमंच, शिक्षा और मानवीय सेवा में मेरे योगदान को आपकी मान्यता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इन पलों को संभव बनाने में मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।’
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