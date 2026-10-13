खोसला का घोसला 2: रिलीज डेट में बड़ा बदलाव, मेकर्स ने किया एलान; अब इस दिन सिनेमाघरों में लौटेगा खोसला परिवार

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अब कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर नया पोस्टर शेयर करते हुए इसकी नई रिलीज डेट का एलान किया है। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, 'सौदा पक्का! खोसला परिवार सिनेमाघरों पर कब्जा करने के लिए तैयार है। 'खोसला का घोसला 2' 5 मार्च 2027 को बड़े पर्दे पर आ रही है।'

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फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की रिलीज डेट बदल दी गई है। पहले यह फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट में बड़ा बदलाव किया गया है। जानिए कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म।