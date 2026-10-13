अनीत पड्डा बर्थडे: अहान ने अनदेखी तस्वीरें शेयर कर खास अंदाज में किया विश; फैंस में फिर डेटिंग की चर्चा शुरू

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मंगलवार को अहान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनीत की कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में अभिनेत्री के कुछ प्यारे और सहज अंदाज देखने को मिले। इसके साथ ही अहान ने उनके लिए एक खास संदेश भी लिखा।अहान ने लिखा, 'अनीत, तुम ब्रह्मांड का एक तोहफा हो और तुम जिस भी चीज को छूती हो, वह तारों की धूल की तरह चमकने लगती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ भी उतनी ही नरमी से पेश आए, जितनी नरमी तुम इसके साथ पेश आती हो। यह कभी मत भूलना कि तुम अपने पीछे कितनी रोशनी छोड़ जाती हो। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां।'