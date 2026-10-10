अनिल कपूर: अभिनेता के लिए चोर बाजार से खरीदी गई थी जैकेट, इस सुपरहिट फिल्म में पहना था; आज भी आती है फिट

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विज्ञापन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनिल कपूर ने शो 'इंडिया के टॉप 1%' के सेट पर अपनी फिल्म 'मिस्टर इंडिया' के दिनों को फिर से जिया। उन्होंने वही कपड़े पहने, जो उन्होंने 39 साल पहले पहने थे। उन्होंने बताया कि फिल्म में पहनी गई यह जैकेट वह मुंबई के चोर बाजार से लाए थे। अनिल कपूर अगले एपिसोड में उसी कोट, शर्ट और ट्राउजर में नजर आएंगे, जो उन्होंने 1987 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म में पहने थे। उन्होंने जैकेट से जुड़ी दिलचस्प बात बताई।

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अगले एपिसोड को लेकर क्या बोले अनिल कपूर?

इस एपिसोड के पीछे की सोच के बारे में बताते हुए वे कहते हैं, 'हम जो एपिसोड कर रहे हैं, वह सामाजिक रूप से बहुत अहम है। यही इसकी मुख्य थीम थी, और फिल्म देखने के बाद राज कपूर साहब ने भी यही कहा था। फिल्म से क्या सीख मिलती है? सीख यह है कि हर कोई 'मिस्टर इंडिया' बन सकता है। यह एपिसोड उन लोगों के बारे में है जो देश की सेवा करते हैं। वे बिना किसी उम्मीद के देश के लिए काम करते हैं। वे इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। वे भारत को वैसा बनाने में मदद करते हैं जैसा वह आज है।



अनिल कपूर ने आगे कहा, 'मैंने बाल भी लंबे रखे हैं, जैसे 'मिस्टर इंडिया' में थे। तो आज बाल भी लुक पर सूट कर रहे हैं!'

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