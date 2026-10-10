बिग बॉस 20: 'जब मेरे पास कपड़े...', शहनाज गिल ने शो में दिया इस प्रतियोगी को समर्थन, पुरानी यादें कराईं ताजा

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विज्ञापन 'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट रह चुकीं अभिनेत्री शहनाज गिल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बताया कि वह फिलहाल सलमान खान होस्टेड शो नहीं देख रही हैं। इसके साथ ही शहनाज ने यह भी बता दिया कि वो इस सीजन में किसे सपोर्ट कर रही हैं और क्यों।

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शहनाज गिल ने क्या किया पोस्ट?

अभिनेत्री शहनाज गिल ने 'बिग बॉस 20' से माही विज का समर्थन किया है। उन्होंने याद किया कि 'बिग बॉस 13' के दौरान मुश्किल समय में माही उनके साथ खड़ी थीं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शहनाज ने लिखा कि वह आगे भी माही का समर्थन करती रहेंगी, चाहे वह 'बिग बॉस 20' में कैसा भी खेल खेलें।



'बिग बॉस 13' से पहचान बनाने वाली शहनाज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नोट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि माही कैसा खेल रही हैं, अच्छा या बुरा। लेकिन मैं फिर भी उनका समर्थन कर रही हूं। एक समय था, जब मेरे पास कपड़े तक नहीं थे… माही ने आगे आकर मेरी बहुत मदद की थी।'

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माही को लेकर क्या बोलीं शहनाज?

शहनाज गिल ने लिखा, 'जब मैं हंसती थी, तो वह मेरे साथ हंसती थीं। जब मैं रोती थी, तो वह मेरे साथ रोती थीं। वह सच में बहुत साफ दिल की इंसान हैं। मैंने उनका यह रूप देखा है। इसलिए, वह घर के अंदर चाहे जैसा भी खेल खेलें, मैं हमेशा माही का समर्थन करूंगी।'

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