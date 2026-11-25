1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्में सजी हुई हैं। हालांकि सभी फिल्मों में 'रामायण' सबसे अच्छी कमाई कर रही है। ऐसा लगता है कि फिल्म को गुरु नानक जयंती की छुट्टी का फायदा मिला है। धनुष की फिल्म 'ओम' की कमाई घटी है। वहीं 'गॉडजिला' के कलेक्शन में मामूली उछाल आया है।

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2 of 5 रामायण - फोटो : Youtube @WorldOfRamayana

'रामायण' ने कितना कमाया? फिल्म 'रामायण' की कमाई रिलीज के 19वें दिन घटी थी और इसने 12.70 करोड़ रुपये कमाए थे।

रिलीज के 20वें दिन बुधवार को इसके कलेक्शन में उछाल आया और इसने 17.50 करोड़ रुपये कमाए।

फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,162.15 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 972.95 करोड़ रुपये हो गया है।

फिल्म की कमाई जल्द ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये के पार हो सकती है।

3 of 5 रामायण - फोटो : Youtube @WorldOfRamayana

दुनियाभर में कितनी हुई 'रामायण' की कमाई?

20वें दिन फिल्म ने ओवरसीज 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह से इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 573 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,735.15 करोड़ रुपये हो गया है। दुनिया भर में इसने 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ा है। अब इसकी नजरें 'बाहुबली 2' पर हैं।

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4 of 5 फिल्म ओम रिव्यू - फोटो : सोशल मीडिया

'ओम' ने कितना कमाया? धनुष की फिल्म 'ओम- ऑपरेशन मोल' भी सिनेमाघरों में चल रही है।

रिलीज के चौथे दिन इसने 6.30 करोड़ रुपये कमाए थे।

पांचवें दिन फिल्म ने 5.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 61.45 करोड़ रुपये हो गया है।

दुनियाभर में इसकी कमाई 100.75 करोड़ रुपये हो गई है।

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5 of 5 गॉडजिला - फोटो : सोशल मीडिया