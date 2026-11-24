'सलमान भाई ही असली प्रेम हैं, लेकिन मैंने इस किरदार के लिए फिल्म नहीं चुनी'

आयुष्मान से पूछा गया कि प्रेम का किरदार निभाने का उनका पहला रिएक्शन क्या था और क्या उन्हें इसमें कोई चुनौती नजर आई? इस पर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'चुनौती तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद इस किरदार का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग किरदार शायद ही पहले कभी देखा हो। मेरे हिसाब से असल जिंदगी में ऐसे लोग भी बहुत कम होंगे।'

वह आगे कहते हैं, 'मैं हमेशा से मानता आया हूं कि सलमान भाई ही असली प्रेम हैं। हालांकि, मैंने कभी राजश्री की फिल्मों या सूरज सर को इस सोच के साथ अप्रोच नहीं किया कि मुझे प्रेम का किरदार निभाना है। मैं हमेशा ऐसे विषयों की तरफ जाना चाहता हूं, जो मेरे दिल के करीब हों।

इस फिल्म का विषय प्रोग्रेसिव है और यह मेरी फिल्मोग्राफी को एक कदम और आगे ले जाएगा। मैं पहले भी कई प्रोग्रेसिव फिल्में कर चुका हूं। मुझे लगा कि यह एक अच्छा विषय है। इसमें क्लासिक सिनेमा और प्रोग्रेसिव सोच का अच्छा मेल है। यही बात मुझे इस फिल्म की तरफ आकर्षित करती है।'