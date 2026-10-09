राइज एंड फॉल: 'एक्स-बॉयफ्रेंड से चैट...', तेज प्रताप ने ऐश्वर्या पर किए बड़े खुलासे; कही चौंकाने वाली बात

शो 'राइज एंड फॉल' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें तेज प्रताप अपनी शादी और रिश्ते में आई परेशानियों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐश्वर्या पर अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से चैट करने का आरोप भी लगाया है।

तेज प्रताप ने बताया कि शादी के बाद उनके और ऐश्वर्या के बीच अक्सर झगड़े होते थे। उन्होंने कहा, 'हमारे बीच झगड़ा हुआ। हमारी शादी नई-नई हुई थी। करीब तीन महीने तक हमारे बीच झगड़े होते रहे। हम दोनों अलग-अलग स्वभाव के थे। हमारी शादी दबाव में हुई थी। उस समय मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था। मेरा घर जाने का मन नहीं करता था। कभी मैं अपने दोस्त के घर रुक जाता था, तो कभी कहीं और चला जाता था। वह मुझे सुबह जल्दी घर से निकलने भी नहीं देती थीं।'तेज प्रताप ने आगे दावा किया कि ऐश्वर्या उनके साथ चिल्लाकर बात करती थीं। उन्होंने कहा कि वह सुबह छह या सात बजे पूजा करते थे, लेकिन ऐश्वर्या को उनका पूजा करना पसंद नहीं था। उनके मुताबिक, ऐश्वर्या उन्हें पूजा करने से मना करती थीं और सुबह 4-5 बजे तक पार्टी करती थीं।

ऐश्वर्या किसी लड़के से चैट...

शो में तेज प्रताप ने अपनी शादी से जुड़ा एक और किस्सा सुनाया। उन्होंने दावा किया कि एक दिन वह विधानसभा से घर लौटे और अपने कमरे में पहुंचे, तो ऐश्वर्या किसी लड़के से चैट कर रही थीं। तेज प्रताप के मुताबिक, वह लड़का ऐश्वर्या का एक्स-बॉयफ्रेंड था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या उसे दिल वाले मैसेज भेज रही थीं। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने यह सब कुछ दूरी से देखा था।



तेज प्रताप ने यह भी बताया कि झगड़े के दौरान वह वीडियो बना लिया करते थे। उनके अनुसार, ये वीडियो बाद में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए। उन्होंने कहा, 'मेरी एक अच्छी बात यह थी कि जब भी हमारे बीच झगड़ा होता था, मैं उसका वीडियो बना लेता था। वह हमारे लिए सबूत बन गया। मैंने उसे कोर्ट में पेश किया। हमेशा लड़के ही गलत नहीं होते, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं।'