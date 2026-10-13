रवि किशन: 'अंदर से डरा हुआ हूं', राम का किरदार निभाने को लेकर बोले अभिनेता; पहले पौराणिक कथाओं में किए ये रोल

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विज्ञापन अभिनेता और सांसद रवि किशन 19 और 20 अक्तूबर को नई दिल्ली में 'अयोध्या की रामलीला' में भगवान राम का किरदार निभाने की तैयारी कर रहे हैं। अभिनय का लंबा अनुभव होने के बावजूद, रवि ने माना है कि राम का रोल निभाने की जिम्मेदारी ने उन्हें नर्वस कर दिया है।

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रवि ने कौन-कौन से रोल किए?

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रवि किशन ने कहा, 'पहली बार श्री राम का रूप धारण करने का सौभाग्य मिला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे शरीर में प्रवेश करें और मुझे शालीनता से परफॉर्म करने की ऊर्जा दें। मैंने पहले परशुराम और केवट का रोल किया है। बचपन में माता सीता का रोल भी किया है। एक टीवी सीरियल में श्री कृष्ण का रोल भी निभाया है। मगर यह अलग है। मैं हमेशा से श्री राम का रोल निभाना चाहता था।'

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क्यों मिली किरदारों को सफलता?

अभिनेता ने आगे कहा 'आप कोई गलती नहीं कर सकते या अपनी मर्जी से कुछ नहीं जोड़ सकते। आपको तय स्क्रिप्ट और कैरेक्टर के दायरे में ही रहना होता है। मेरे पास कितना भी अनुभव क्यों न हो, आखिर हम इंसान हैं और किसी से भी गलती हो सकती है! मैं अपना 100 प्रतिशत देने की कोशिश करता हूं। इसी वजह से 'मिर्जापुर द मूवी', 'मामला लीगल है' और 'लापता लेडीज' में मेरे किरदारों को सफलता मिली है।'