महाराष्ट्र साइबर सेल को लेकर समय रैना ने किया ऐसा मजाक, सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

Irony!



Last year, Maharashtra Cyber Police were pursuing Samay Raina over the India’s Got Latent controversy. Now, the same department invited and felicitated him at a cyber-awareness event in Mumbai pic.twitter.com/7sbY7xvHsI — Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 27, 2026

इस इवेंट के दौरान रैना ने मजाक में यह भी कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र साइबर का नंबर पहले से ही सेव कर रखा है क्योंकि उन्हें अक्सर उनके फोन आते रहते हैं। उन्होंने कहा, 'सम्मान के लिए धन्यवाद, सर। महाराष्ट्र साइबर के साथ मेरा जुड़ाव बहुत लंबे समय से है। 1930 वाकई एक बेहतरीन नंबर है।'बाद में रैना ने इस मामले का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे फैंस ने 'कमबैक' बताया। एक फैन ने लिखा, 'सब समय-समय की बात है।' दूसरे ने कमेंट किया, 'समय की बात ही यही है कि यह बदलता रहता है।' तीसरे फैन ने लिखा, 'शानदार ब्रो, इसे ही कहते हैं कमबैक।'