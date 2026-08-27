सलमान पर लगे कई बड़े आरोप, बीइंग ह्यूमन नोटिस मामले पर वकील का नया खुलासा; जानें क्या है पूरा मामला

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नोटिस को लेकर वकील राजविंदर राज ने नए खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक उनके क्लाइंट को बॉलीवुड अभिनेता या ट्रस्ट से कोई मदद नहीं मिली है। चंडीगढ़ की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डॉ. अंबिका शर्मा की अदालत ने कथित फ्रेंचाइजी विवाद से जुड़े मामले में सलमान खान, अलवीरा खान अग्निहोत्री और ट्रस्ट 'बीइंग ह्यूमन' को नोटिस जारी किया है।

क्या बोले अरुण गुप्ता के वकील?

एएनआई से बात करते हुए राजविंदर राज ने बताया कि उनके क्लाइंट ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था, लेकिन मदद न मिलने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सलमान खान और उनकी बहन का एक ट्रस्ट है, 'बीइंग ह्यूमन'।

उन्होंने चंडीगढ़ में अपना पहला ज्वेलरी शोरूम खोला था।

इसकी फ्रेंचाइजी मनीमाजरा के रहने वाले मेरे क्लाइंट अरुण गुप्ता को दी गई थी।

मेरे क्लाइंट को सलमान खान या ट्रस्ट से कोई मदद नहीं मिली।

उन्होंने 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था, और मदद न मिलने की वजह से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। एएनआई से बात करते हुए राजविंदर राज ने बताया कि उनके क्लाइंट ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था, लेकिन मदद न मिलने के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

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वकील ने सलमान पर लगाए आरोप

वकील ने यह भी बताया कि सलमान खान ने क्लाइंट को बिग बॉस हाउस में बुलाया था। उन्होंने आगे कहा, 'कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है; अब वे अपने वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। नोटिस भेजा जा चुका है... जब ब्रांड लॉन्च हुआ था, तो सलमान खान ने मेरे क्लाइंट को बिग बॉस हाउस में बुलाया था। उन्होंने पहले शोरूम के लॉन्च के प्रचार के लिए खुद चंडीगढ़ आने का वादा किया था, लेकिन वे कभी नहीं आए। न तो उन्होंने और न ही ट्रस्ट ने इस मामले में आगे कोई कार्रवाई की। फ्रेंचाइजी के अधिकार 'स्टाइल कोशिएंट ज्वेलरी' को सौंप दिए गए थे, फिर भी उस तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला... अगली तारीख 5 अक्टूबर, 2026 है।'

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