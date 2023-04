तस्वीर साझा करने के बाद तुरंत किया डिलीट

आलिया और रणबीर की शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में से एक रही है। शादी के सात महीने के बाद ही आलिया ने राहा को जन्म दिया था। कुछ समय पहले आलिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पति रणबीर और बेटी राहा की तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में दोनों साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में ट्विस्ट यह है कि इस तस्वीर को साझा करने के बाद तुरंत ही आलिया ने इसे डिलीट कर दिया था।





Alia posted this on Insta then deleted it.. Btw this photo is good 👌🏼😩#RanbirKapoor || #AliaBhatt pic.twitter.com/z3fikKBuFp