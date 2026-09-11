बॉक्स ऑफिस: 'हैवान' की दस्तक ने 'हनुमान अंश' पर क्या असर डाला? 'मिर्जापुर' की धमक जारी; इतना किया कलेक्शन

'हनुमान अंश' ने छठे वीक में किया प्रवेश

फिल्म 'हनुमान अंश' की रिलीज को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पांच वीक पूरे हो चुके हैं। आज शुक्रवार से इसने छठे सप्ताह में कदम रखा है। इस फिल्म का क्रेज देखते हुए उम्मीद है कि इसकी कमाई अभी इसी रफ्तार से जारी रहने वाली है। हफ्ते दर हफ्ते 'हनुमान अंश' की कमाई के आंकड़े कुछ इस तरह हैं:



पहला हफ्ता: 1.08 करोड़ रुपए

दूसरा हफ्ता: 40 लाख रुपए

तीसरा हफ्ता: 10.40 करोड़ रुपए

चौथा हफ्ता: 61 करोड़ रुपए

पांचवां हफ्ता: 90.25 करोड़ रुपए