एक्सक्लूसिव: पहली बार कहां मिले थे सैफ-अक्षय? 18 साल तक साथ काम नहीं किया, अब ‘हैवान’ में साथ आएंगे नजर

पहली मुलाकात में क्या हुआ?

सैफ बताते हैं कि पहली मुलाकात में ही दोनों को यह अंदाजा हो गया था कि उनके स्वभाव एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सैफ ने कहा, ‘वो शुरू से अपने काम को लेकर बहुत गंभीर थे और मैं बहुत नासमझ था, मजाकिया था और बेपरवाह था। हम दोनों एक-दूसरे को देखकर हंसते थे कि बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। फिर हम दोनों की पहली फिल्म की शूटिंग का मौका आया। हमने शिमला में करीब 40 दिन साथ बिताए और यहीं से हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई।’

18 साल साथ काम क्यों नहीं किया?

‘ये दिल्लगी’, ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ और बाद में ‘टशन’ तक दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। सैफ इस रिश्ते को बड़े-छोटे भाई जैसा बताते हैं। उन्होंने कहा, ‘अक्षय के साथ मैंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं। लेकिन वो पुराने दिनों की याद दिलाने वाली बातें थीं। ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ और ‘ये दिल्लगी’ खासकर। हमारी रिलेशनशिप भी बड़े-छोटे नटखट भाई की तरह रहा है। इसके बाद साल 2008 में ‘टशन’ आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद करीब 18 साल तक हम दोनों को साथ काम करने का अच्छा मौका नहीं मिला।'