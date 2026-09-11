बिग बॉस 20: यंग डीएसए बने इस सीजन के पहले कैप्टन, कनिका मान से इस बात पर हुई तगड़ी बहस

कप्तान बनते ही कनिका से भिड़े रैपर

कनिका मान और यंग डीएसए के बीच तकरार देखने को मिली। कप्तान बनने के बाद यंग डीएसए ने शिकायत करते हुए कहा कि कनिका ने उनका अपमान किया। दरअसल, वे कहते हैं, 'ये वॉशरूम के अंदर कौन घुसा'? फिर कहा कि कनिका जी इधर से निकले और मेल वॉशरूम में गए। मैंने बहुत जोर से आवाज देकर बोला- 'कनिका जी, कनिका जी'। इस पर कनिका ने कहा, 'नहीं सुना मैंने'।

यंग डीएसए ने कहा, 'मुझे लगा कि आपने मेरा अपमान किया'।



रैपर की बात पर भड़क गईं कनिका मान

इसके बाद कनिका ने यंग डीएसए से कहा, 'बात सुनो मेरी, यहां के कैप्टन ही बने हो, यहां के कोई बादशाह नहीं बने हो'। फिर कनिका ने सभी घरवालों के सामने कहा कि इसका (यंग डीएसए) मैं मजाक बताऊं। मेरे से बोला कि मैं बाथरूम जाऊंगा तो तुमको बुला लूंगा, मेरी हेल्प करने के लिए'। इस पर यंग डीएसए ने कहा, 'वो ऐसी सोच रखती है, तो मेरी क्या गलती'। इस पर कनिका बोलीं-, 'मैं तुम्हारे स्तर पर नही आना चाहती'।

