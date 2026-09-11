बिग बॉस 20: यंग डीएसए बने इस सीजन के पहले कैप्टन, कनिका मान से इस बात पर हुई तगड़ी बहस
Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस' का सीजन 20 खूब दिलचस्प चल रहा है। यंग डीएसए उर्फ हर्ष विजय मचारे घर के पहले कैप्टन बने है। इसके अलावा प्रतिभागियों के बीच दोस्ती और बहस का सिलसिला भी जारी है।
विस्तार
चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को पहला कप्तान मिल गया है। कैप्टेंसी की जिम्मेदारी रैपर और सिंगर यंग डीएसए के जिम्मे आई है। हालिया एपिसोड की शुरुआत कैप्टेंसी टास्क से हुई थी। डीएसए टास्क जीते और उन्हें घर का कप्तान बनाया गया।
रैपर यंग डीएसए ने संभाली कैप्टन की जिम्मेदारी
जियो हॉटस्टार ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यंग डीएसए के कैप्टन बनने की पुष्टि की है। पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, 'यंग डीएसए बनते हैं इस सीजन के पहले कैप्टन'।
बता दें कि यंग डीएसए पुणे के येरवडा के रहने वाले हैं। उनका असली नाम हर्ष विजय मचारे है। हालांकि, वे संगीत की दुनिया में अपने स्टेज के नाम से लोकप्रिय हैं।
कप्तान बनते ही कनिका से भिड़े रैपर
कनिका मान और यंग डीएसए के बीच तकरार देखने को मिली। कप्तान बनने के बाद यंग डीएसए ने शिकायत करते हुए कहा कि कनिका ने उनका अपमान किया। दरअसल, वे कहते हैं, 'ये वॉशरूम के अंदर कौन घुसा'? फिर कहा कि कनिका जी इधर से निकले और मेल वॉशरूम में गए। मैंने बहुत जोर से आवाज देकर बोला- 'कनिका जी, कनिका जी'। इस पर कनिका ने कहा, 'नहीं सुना मैंने'।
यंग डीएसए ने कहा, 'मुझे लगा कि आपने मेरा अपमान किया'।
रैपर की बात पर भड़क गईं कनिका मान
इसके बाद कनिका ने यंग डीएसए से कहा, 'बात सुनो मेरी, यहां के कैप्टन ही बने हो, यहां के कोई बादशाह नहीं बने हो'। फिर कनिका ने सभी घरवालों के सामने कहा कि इसका (यंग डीएसए) मैं मजाक बताऊं। मेरे से बोला कि मैं बाथरूम जाऊंगा तो तुमको बुला लूंगा, मेरी हेल्प करने के लिए'। इस पर यंग डीएसए ने कहा, 'वो ऐसी सोच रखती है, तो मेरी क्या गलती'। इस पर कनिका बोलीं-, 'मैं तुम्हारे स्तर पर नही आना चाहती'।
गहरी होती जा रही कनिका और गुल्लू की दोस्ती
बिग बॉस सीजन 20 में गुल्लू और कनिका मान के बीच काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिल रही है। यह दोस्ती और भी गहरी होती जा रही है। बता दें कि बिग बॉस का सीजन 20 हर रोज साढ़े दस बजे कलर्स पर आता है। वहीं, रात नौ बजे जियो हॉटस्टार पर रिलीज होता है।
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