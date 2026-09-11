शरत सक्सेना हेल्थ: छह घंटे की सर्जरी के बाद कैसी है अभिनेता की तबीयत? सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद दिया अपडेट

अस्पताल से मिली छुट्टी

एक और तस्वीर में एक्टर अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर घर जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने एक छोटी सी पार्टी या सेलिब्रेशन की एक खुशमिजाज तस्वीर भी शेयर की, जिस पर लिखा था, 'आज पार्टी, कल जिम'। अस्पताल की एक और तस्वीर में उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'अब और सूप नहीं'। वहीं, एक और तस्वीर में मैसेज था, 'अब और वॉकिंग स्टिक की जरूरत नहीं'।

बता दें कि इससे पहले शरत सक्सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी सर्जरी होने की बात साझा की थी। उन्होंने मेडिकल जांच के दौरान के कुछ फोटोज साझा किए हैं। तस्वीरों में वे लम्बर स्पाइन सर्जरी से पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में खड़े होकर MRI करवाते हुए दिखे थे।