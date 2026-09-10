इंटरव्यू: भुवन बाम की ‘द रिवोल्यूशनरीज' में कितना सच और कितना फिक्शन? निखिल आडवाणी ने खोले सीरीज से जुड़े राज

‘कहानी को बिल्कुल उसी तरह नहीं दिखाया गया है जैसा किताब में है’

फिल्ममेकर बताते हैं कि सीरीज में किताब की कहानी को बिल्कुल उसी तरह पर्दे पर नहीं उतारा गया है। ‘ऐसा कर भी नहीं सकते। मसलन, प्लेन में उड़ रहे हैं, प्लेन से लगभग गिर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। इसमें नौ गाने हैं। लोगों की प्रेम कहानी है।’

प्रेम कहानी को लेकर वह प्रतिभा सान्याल का उदाहरण देते हैं। निखिल कहते हैं, ‘असल में प्रतिभा सान्याल को अगर आप गूगल भी करेंगे तो उस समय वह छह साल की थीं। उनका पहले ही गौना हो चुका था। मुझे प्रेम कहानी चाहिए थी, इसलिए मैंने वह हिस्सा जोड़ा।’

निखिल के मुताबिक, सीरीज में कुछ संवाद और हिस्से भी उन्हें खुद तैयार करने पड़े। वह कहते हैं, ‘कहानी को बिल्कुल उसी तरह नहीं दिखाया गया है जैसा किताब में है। लेकिन इसके लिए हमने बहुत मजबूत ऐतिहासिक कंटेंट का सहारा लिया है। मुझे यह भी पता नहीं था कि नेहरू और पटेल ने उस कमरे के अंदर क्या बात की थी। इसलिए मुझे कुछ चीजें खुद बनानी पड़ीं।’