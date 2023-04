सामंथा रुथ प्रभु की सफलता के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। बीते लंबे समय तक बीमारी से जूझने वाली सामंथा की हालिया रिलीज पैन इंडिया फिल्म 'शाकुंतलम' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है। एक्ट्रेस जल्द ही वेब सीरीज 'सिटाडेल' के भारतीय स्पिन-ऑफ में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके अपोजिट वरुण धवन होंगे। हाल ही में सामंथा, प्राइम वीडियो की इस सीरीज के लंदन प्रीमियर में शामिल हुई थीं। इवेंट में एक्ट्रेस ने प्रेस से बातचीत की। हालांकि, साउथ हसीना के बात करने के लहजे ने नेटिजन्स के कान खड़े कर दिए और सामंथा ट्रोल्स का शिकार हो गईं।

'सिटाडेल' के लंदन प्रीमियर में शामिल हुईं सामंथा रुथ प्रभु ने स्पाई थ्रिलर में मुख्य किरदार निभाए जाने पर बात की। रुसो ब्रदर्स की सीरीज 'सिटाडेल' के ग्लोबल प्रीमियर में एक्ट्रेस ने ब्लैक आउटफिट पहना था, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं, मीडिया से 'सिटाडेल' हिंदी में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए सामंथा की एक क्लिप सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही है। इसमें एक्ट्रेस का एक्सेंट सुनकर ट्रोल्स ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है।

वीडियो में, सामंथा रुथ प्रभु को वरुण धवन के साथ 'सिटाडेल' के भारतीय संस्करण का हिस्सा होने के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है, और वह इतने बड़े यूनिवर्स में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस के बात करने के तरीके को देखकर नेटिजन्स इसे बनावटी बताने लगे हैं। एक यूजर ने सामंथा के लहजे पर तंज कसते हुए लिखा है, 'इन भारतीय सितारों के साथ क्या है? जब वे अमेरिका की यात्रा करते हैं, तो एक अलग उच्चारण क्यों होता है?'



Someone remind her she’s from kerala https://t.co/booPuGu9WJ