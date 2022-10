बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'थैंक गॉड' और 'दृश्यम 2' की वजह से लगातार सुर्खियों में हैं। इस बीच एक्टर अपने एक ट्वीट की वजह से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, अजय ने सोमवार को ट्वीट के जरिए अपनी नई फिल्म का एलान कर दिया है। इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे करने वाले हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अजय ने ट्वीट किया, 'मैं और नीरज पांडे अपनी नई फिल्म जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में 16 जून को रिलीज होगी।'

.@neerajpofficial and I are going to start our film together soon. And, this one will release worldwide in cinemas on June 16, 2023.