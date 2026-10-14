फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired

साहिबा बाली: कंटेंट क्रिएटर को क्यों मिल रही धमकियां? गालियों से भरा इनबॉक्स; कहा- इस साल मैंने बहुत कुछ सुना

Wed, 14 Oct 2026 12:40 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 14 Oct 2026 12:40 PM IST
सार

Sahiba Bali: अभिनेत्री साहिबा बाली ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने हाल ही में महिलाओं को लेकर एक पोस्ट किया था। इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया।
 

विज्ञापन
Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired
साहिबा बाली - फोटो : इंस्टाग्राम@sahibabali

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर साहिबा बाली महिलाओं के प्रति समाज के दोहरे रवैये के बारे में बात करने को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने इस मामले से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया। इसके बाद उन्हें बुरे कमेंट्स और धमकियां मिलीं। उन्होंने इनके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। अभिनेत्री की पोस्ट में दुर्गा की पूजा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के बीच तुलना की गई थी।
विज्ञापन
Trending Videos

Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired
साहिबा बाली - फोटो : Instagram @sahibabali
साहिबा ने किस पर साधा निशाना?
अभिनेत्री ने अपने मैसेज में इस बात पर जोर दिया कि एक तरफ तो समाज देवी की ताकत और गुस्से का जश्न मनाता है, मगर दूसरी तरफ उन महिलाओं को दबाता है, जो गुस्सा जाहिर करती हैं और अपने अधिकारों की मांग करती हैं। इसमें सवाल उठाया गया कि समाज धर्म में तो नारी शक्ति का सम्मान करता है, मगर असल जिंदगी में उसे स्वीकार करने में अक्सर हिचकिचाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired
साहिबा बाली - फोटो : Instagram
ऑनलाइन आलोचना का शिकार हुईं अभिनेत्री
रीपोस्ट करने के बाद साहिबा को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने उन्हें बार-बार बुरे मैसेज भेजे। उन्होंने उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इनमें ऐसे लोगों के मैसेज भी शामिल थे, जो उन्हें एक ही तरह की गाली-गलौज वाले मैसेज भेजकर स्पैम कर रहे थे।
विज्ञापन

Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired
साहिबा बाली - फोटो : इंस्टाग्राम@sahibabali
किससे हारीं साहिबा?
एक नोट में, साहिबा ने उस उनके खिलाफ नफरत को जाहिर किया।  उन्होंने लिखा, 'इस साल मैंने बहुत कुछ सुना। बिना किसी वजह के। मैं किसी भी तरह की नफरत का समर्थन नहीं करती। हो सकता है कि कुछ बातें मनगढ़ंत हों। मैं मतभेदों को हमदर्दी से देखती हूं, न कि बंटवारे की नजर से। उम्मीद है कि वे भी ऐसा कर पाएंगे। इस दुनिया में बहुत नफरत है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत अपनी आजीविका और सुरक्षा को खतरे में डालना है। सच कहूं तो, मैं अब थक चुकी हूं। वे जीत गए, मैं हार गई।'

Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired
साहिबा बाली - फोटो : Instagram
आलोचना पर क्या बोलीं साहिबा?
एक और पोस्ट में, साहिबा ने राजनीति और धर्म पर अपनी राय रखने के लिए होने वाली आलोचना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 'जाते-जाते यह बता दूं। कुछ कहूं, तो गाली। कुछ न बोलूं, तो गाली। सरकार के खिलाफ असहमति जताऊं, तो गाली। सरकार की तारीफ करूं, तो गाली।'

Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired
साहिबा बाली - फोटो : इंस्टाग्राम@sahibabali
क्या है साहिबा की राजनीतिक विचारधारा?
साहिबा ने साफ किया कि वह भाजपा समर्थक नहीं हैं, हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके पसंदीदा राजनेता हैं। उन्होंने कांग्रेस को एक कमजोर विपक्ष बताया, लेकिन 1991 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान की तारीफ की।

Actress Sahiba Bali faces online abuse over post on worship Durga punish women says she got tired
साहिबा बाली - फोटो : instagram
कौन हैं साहिबा बाली?
  • साहिबा बाली ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। 
  • उन्होंने वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' और फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में काम किया है। 
  • साहिबा ने हंसराज कॉलेज और डरहम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 
  • इसके अलावा उन्हें ऑक्सफोर्ड में भी एक्सपोजर मिला है।
  • आईपीएल 2025 के दौरान उन्होंने पंजाब किंग्स के साथ भी काम किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed