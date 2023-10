अभिषेक बच्चन ने करीना कपूर खान की हालिया ओटीटी रिलीज 'जाने जां' की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने संभावित सहयोग का गुप्त संकेत देकर प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। 'जाने जां' का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 21 सितंबर को हुआ था। इसमें करीना कपूर के साथ विजय वर्मा, जयदीप अहलावत समेत कई दिग्गज कलाकार शामिल थे। इस थ्रिलर फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष ने किया है।

Hey @sujoy_g I think Bob and Naren, kumbh ke mele me bichade the! Hint, hint 😉

Loved the film and everyone in it. Well done team #JaaneJaan

Special shout out to Urvashi Saxena the editor and Avik da our beloved cinematographer