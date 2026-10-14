रामायण: फिल्म में रावण के किरदार को लेकर क्या बोले आर्य बब्बर? यश के लुक की इस पुराने रोल से की तुलना

फिल्म 'महाबली' में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता आर्य बब्बर ने अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में यश के लुक पर अपनी राय दी है। यह फिल्म इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यश इसमें रावण का किरदार निभा रहे हैं। बब्बर ने यश के लुक पर कुछ सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इसमें कुछ भी खास नया या अलग नहीं लगा।

यश के लुक पर क्या बोले आर्य बब्बर?

वैरायटी इंडिया से बातचीत में बब्बर ने साफ किया कि सिर्फ ट्रेलर के आधार पर अभिनेता के किरदार को आंकना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि यश का लुक उन्हें 'केजीएफ' फ्रैंचाइजी वाले उनके लुक की याद दिलाता है।



बब्बर ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे उनके लुक में कॉस्ट्यूम के अलावा कुछ भी नया नहीं लगा। दाढ़ी वैसी ही है जैसी 'केजीएफ' में थी। 'रामायण' में मुझे कोई नया लुक नहीं दिखा। मैंने 'टॉक्सिक' में उनका एक नया लुक देखा था, मगर इसमें वैसा कुछ नहीं दिखा।'