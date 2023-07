विवादों में घिरी ’72 हूरें’ आज यानी सात जूलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर देशभर में काफी बवाल भी मचा है। मुंबई में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने ’72 हूरें’के मेकर्स के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। वहीं, शख्स ने मेकर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। इसी बीच खबर है कि फिल्म के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। जी हां, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने उनके घर और ऑफिस के बाहर पुलिस तैनात की गई है।

Mithun Chakraborty Mother Passed Away: मिथुन चक्रवर्ती की मां शांतिरानी का निधन, शोक में डूबा परिवार

अशोक पंडित के घर के बाहर तैनात पुलिस

एक न्यूज एजेंसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अशोक पंडित के घर का वीडियो साझा किया है। शेयर किए गए इस वीडियो में फिल्म मेकर के घर की बिल्डिंग के बाहर पुलिस तैनात नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है,”फिल्म 72 हूरें को लेकर कथित तौर पर धमकियां मिलने के बाद फिल्म निर्माता अशोक पंडित के आवास और कार्यालय पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।”





#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Police personnel deployed at the residence and office of filmmaker Ashoke Pandit after he reportedly received threats over his film 72 Hoorain. pic.twitter.com/JED6esVDNt