शबाना आजमी: 76वें जन्मदिन से एक दिन पहले मनाया जश्न, बोनी कपूर संग खाई पानी पूरी; स्कूल की दोस्त भी हुईं शामिल

इस पार्टी में शबाना मशहूर प्रोड्यूसर और अपने दोस्त बोनी कपूर के साथ पानी पूरी खाती नजर आईं। इस दौरान वह पानी पूरी की तारीफ भी करती सुनाई दीं।एक तस्वीर में शबाना, जावेद अख्तर पर प्यार बरसाती भी नजर आईं। दोनों की शादी को 42 साल पूरे हो चुके हैं।तस्वीर में शबाना अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नजर आ रह हैं। इसमें (बाएं से दाएं) शहाना गोस्वामी, तन्वी आजमी, ऋचा चड्ढा, दीया मिर्जा, शबाना और दिव्या दत्ता नजर आ रही हैं।वहीं इस तस्वीर में इसमें (बाएं से दाएं) शिबानी दांडेकर, शहाना गोस्वामी, तन्वी आजमी, शबाना आजमी, दिव्या दत्ता, ऋचा चड्ढा, दीया मिर्जा, फरहान अख्तर और अनिल कपूर भी साथ थिरकते नजर आ रहे हैं।तस्वीर में शबाना अपने स्कूल के दोस्तों के साथ खुलकर मुस्कुराती नजर आईं। इसे शेयर करते हुए उन्हाेंने लिखा- 'स्कूल के दोस्तों से दोस्ती आज भी मजबूत है, माशाल्लाह'इस मौके पर सभी ने शबाना के लिए एक खास केस भी बनवाया। इसमें शबाना की दो तस्वीरें थीं। ये उनकी हालिया रिलीज फिल्मों 'आवारापन' और 'बंटवारा 1947' के लुक से ली गईं। इसके साथ ही केक पर लिखा गया, 'बंटवारापन- एक ऐसा हुनर जिसकी कोई सरहद नहीं। 1950 में इस्टैबलिश्ड और अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।' गौरतलब है कि शबाना का जन्म 1950 में हुआ था।साल 1974 में फिल्म 'परिणय' से अपने करियर की शुरुआत करने वालीं शबाना आजमी आज भी अभिनय में सक्रिय हैं। इसी साल 14 अगस्त को उनकी एक साथ दो फिल्में रिलीज हुई थीं। जहां सनी देओल अभिनीत 'बंटवारा 1947' में उन्होंने पाकिस्तान में फंसी दुर्गावती माई का किरदार निभाया था। वहीं इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' में वह थाइलैंड की माफिया क्वीन बनी थीं।