80s वायरल ट्रेंड: अगर 80s में आता 'बिग बॉस' तो ऐसा होता! यंग सलमान से रेट्रो घर तक; वायरल वीडियो ने जीता दिल

इन दिनों '80s ट्रेंड' काफी चर्चाओं में है। लोग अपनी तस्वीरें चैटजीपीटी में डालकर देख रहे हैं कि अगर वे 80 के दशक में होते तो कैसे नजर आते। अब एक यूजर ने बिग बॉस को भी 80 के दशक का इमेजिन किया है और रिजल्ट काफी दिलचस्प सामने आए हैं।

क्या है वीडियो में खास?

एक यूजर ने रियलिटी शो 'बिग बॉस' को भी 80s ट्रेंड में शामिल कर लिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया है कि अगर 80 के दशक में 'बिग बॉस' बना होता तो कैसा दिखता।



वीडियो में सलमान खान ही होस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं और उन्हें देखकर यंग सलमान की याद आ गई। वीडियो में पुराने जमाने का बंगला नजर आ रहा है और कंटेस्टेंट सूट और साड़ी में एंट्री लेते नजर आ रहे हैं।