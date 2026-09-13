80s वायरल ट्रेंड: अगर 80s में आता 'बिग बॉस' तो ऐसा होता! यंग सलमान से रेट्रो घर तक; वायरल वीडियो ने जीता दिल
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 13 Sep 2026 10:59 AM IST
सार
80s Look Trend: सोशल मीडिया पर इन दिनों '80s ट्रेंड' काफी वायरल हो रहा है। अब एक यूजर ने इमेजिन किया कि अगर 'बिग बॉस' 80 के दशक में बना होता, तो कैसा दिखता? और सामने आया काफी मजेदार और नॉस्टैल्जिक वीडियो। जानें वीडियो में क्या है खास।
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विस्तार
इन दिनों '80s ट्रेंड' काफी चर्चाओं में है। लोग अपनी तस्वीरें चैटजीपीटी में डालकर देख रहे हैं कि अगर वे 80 के दशक में होते तो कैसे नजर आते। अब एक यूजर ने बिग बॉस को भी 80 के दशक का इमेजिन किया है और रिजल्ट काफी दिलचस्प सामने आए हैं।
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क्या है वीडियो में खास?
एक यूजर ने रियलिटी शो 'बिग बॉस' को भी 80s ट्रेंड में शामिल कर लिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया है कि अगर 80 के दशक में 'बिग बॉस' बना होता तो कैसा दिखता।
वीडियो में सलमान खान ही होस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं और उन्हें देखकर यंग सलमान की याद आ गई। वीडियो में पुराने जमाने का बंगला नजर आ रहा है और कंटेस्टेंट सूट और साड़ी में एंट्री लेते नजर आ रहे हैं।
एक यूजर ने रियलिटी शो 'बिग बॉस' को भी 80s ट्रेंड में शामिल कर लिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया है कि अगर 80 के दशक में 'बिग बॉस' बना होता तो कैसा दिखता।
वीडियो में सलमान खान ही होस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं और उन्हें देखकर यंग सलमान की याद आ गई। वीडियो में पुराने जमाने का बंगला नजर आ रहा है और कंटेस्टेंट सूट और साड़ी में एंट्री लेते नजर आ रहे हैं।
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वायरल वीडियो ने जगाईं पुरानी यादें
वहीं शो में पुराना पीसीआर दिखाया गया है, जिसमें नजर बनाए रखने के लिए कई टीवी नजर आ रहीं हैं। आगे पुराने जमाने का किचन और उसमें बर्तन नजर आ रहे हैं। 80 के दशक के कैमरे, लुक और सबकुछ। पूरा वीडियो देखकर काफी नॉस्टैल्जिक और दिलचस्प फील आ रहा है।
अब ये वीडियो काफी वायरल हो गया है और यूजर्स इसपर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।
देखें वीडियो-
वहीं शो में पुराना पीसीआर दिखाया गया है, जिसमें नजर बनाए रखने के लिए कई टीवी नजर आ रहीं हैं। आगे पुराने जमाने का किचन और उसमें बर्तन नजर आ रहे हैं। 80 के दशक के कैमरे, लुक और सबकुछ। पूरा वीडियो देखकर काफी नॉस्टैल्जिक और दिलचस्प फील आ रहा है।
अब ये वीडियो काफी वायरल हो गया है और यूजर्स इसपर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।
देखें वीडियो-
Wow, Bigg Boss in an ’80s style 😂😍@BeingSalmanKhan 👑#BiggBoss #80sStyle #SalmanKhan #viral #viralvídeo #explor pic.twitter.com/B9wEJyjMNq— Simo.Khàn 😎💞 (@SalmanKhan38685) September 12, 2026
कहां देख सकते हैं बिग बॉस 20?
ये भी पढ़ें- बिग बॉस 20: घरवालों के सामने सलमान खान ने क्यों की लॉर्ड बॉबी की तारीफ? इस हॉलीवुड एक्टर का भी दिया उदाहरण
- सलमान खान ने एक बार फिर 'बिग बॉस' के 20वें सीजन के होस्ट के तौर पर वापसी की है।
- शो रात 10:30 बजे कलर्स पर देखा जा सकता है।
- इसमें माही विज, अर्शिफा खान, ईशा रिखी, रिया अहीर, काजी तौकीर और कनिका मान जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं।
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