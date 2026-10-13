बिग बॉस 20: नकुल-गुल्लू के बीच हुई हाथापाई, 11 घरवाले हुए नॉमिनेट; आसिफ ने किसे कहा चापलूस? देखें वीडियो

Nakul vs Gullu full fight 🔥 Everyone was holding Nakul still bro owned Gullu so badly , Literally Hulk mode activated unreal physique of Nakul🥶🔥 #BiggBoss20 #NakulDhull #Gullu https://t.co/kfVN0P5Kja — 𝐓𝐚𝐫𝐮𝐧🍷 (@Tarun_Corre) October 13, 2026

What just i seen !!! Mahii hit nakul dhull and then BiggBoss throw out only nakul, what a biased season ever in BB history #ScoutOP #ScoutArmy #BiggBoss20 https://t.co/bSds30hIlm — Anand choudhary (@Anand8choudhary) October 13, 2026

दरअसल, काजी मजाक-मस्ती में स्काउट के कान में थूक देते हैं। इसके बाद जब स्काउट अकेले होते हैं, तो नकुल जाकर उनसे कहते हैं कि काजी वहां दूसरी ओर बता रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे कान में थूक दिया। इसके बाद स्काउट नकुल को लेकर इस बात को क्लियर करने जाते हैं।जब स्काउट काजी से इस बारे में पूछते हैं, तो काजी कह देते हैं कि सब मजाक में था। लेकिन नकुल इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। इस बीच काजी गुल्लू से कहते हैं कि सब मजाक में था, तुम नकुल को समझाओ। इस पर नकुल कहते हैं कि वो मुझे क्या समझाएगा।इसके बाद गुल्लू नकुल से कहते हैं कि क्यों बात बढ़ा रहे हो। तो नुकल कहते हैं कि मैं तो बढ़ाऊंगा। इसके बाद नकुल गुल्लू से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई की स्थिति बन जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि घरवालों को बीच-बचाव करने के लिए आना पड़ता है।इस हाथापाई के बीच घबराकर माही ने भी नकुल को रोकने की कोशिश की। इस दौरान वह नकुल को मारती नजर आईं। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसे नोटिस करके माही को भी गलत बताया।