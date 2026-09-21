बिग बॉस 20: 'डॉली बिंद्रा के लिए इज्जत बढ़ गई', मनोज तिवारी की बेटी ने दी काजी को गाली, वीडियो देख भड़के लोग

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कई लोगों ने काजी की आलोचना की, तो वहीं मनोज तिवारी की बेटी रीति ने सिंगर को गाली तक दे दी और उनके साथ बदतमीजी की। यह चीज दर्शकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर रीति को ट्रोल करना शुरू कर दिया। विज्ञापन 'बिग बॉस 20' का दूसरा वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शनिवार को जहां सलमान खान ने ट्रोलर्स की क्लास लगाई। वहीं, रविवार को उन्होंने काजी का सच सभी घरवालों को बता दिया। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स सिंगर के खिलाफ हो गए।

काजी ने शो में किया था नाटक

दरअसल, पहले हफ्ते में काजी ने घरवालों की नींद खराब कर दी थी। उन्होंने घरवालों से कहा था कि वह कुछ चीजें देख सकते हैं। उनके इस व्यवहार से घर के कई लोग डर गए थे। काजी यहीं नहीं रुके एक दिन बाद सिंगर ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है।



वह बार-बार बिग बॉस को बुलाते हुए डॉक्टर को भेजने की मांग करते हुए और अपनी एंग्जायटी की दवाइयां मांगते रहे। हालांकि, जब बिग बॉस ने काजी को मेडिकल रूम में बुलाया, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। वह सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने यह सब दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए किया था।

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सलमान ने खोली काजी की पोल हाल ही के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने काजी को सबक सिखाया।

टास्क के दौरान सलमान ने अपना सीना पकड़ लिया और ऐसा दिखाया जैसे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो।

वह बार-बार पानी मांगते नजर आए, जिसे देख घरवाले परेशान हो गए।

फिर सलमान ने अपनी जैकेट उतारी, उन्हें बेचैनी होती दिखी और आखिरकार वह फर्श पर लेट गए।

हालांकि, बाद में सलमान ने खुलासा किया कि यह सब एक एक्ट था।

वह काजी को यह दिखाना चाहते थे कि उनके प्रैंक से घरवालों पर क्या असर हुआ था।

हालांकि, काजी ने भी यह जानबूझकर नहीं किया था। उनका मकसद सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना था।

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रीति और काजी में हुआ झगड़ा

सलमान के इस खुलासे के बाद रीति तिवारी ने काजी को ढोंगी बाबा, फ्रॉडस्टर कहा। उन्होंने कहा कि यह मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों के लिए शर्म की बात है। रीति ने काजी की आलोचना की कि वह ठीक होने के बावजूद बीमार होने का नाटक कर रहे थे। इसके बाद वह सिंगर को गालियां देती हुई भी नजर आईं।



जब काजी ने रीति को रोकते हुए गाली न देने के लिए कहा, तो वह गुस्सा हो गईं। उन्होंने काजी से कहा कि वह उनकी आंखों में भी न देखे। जब काजी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, तो रीति ने कहा, 'तेरा म्यूट बटन दबा दूंगी मैं। कौन है तू, तू किससे बात कर रहा है? तेरे बाप की नौकर हूं? कौन हूं मैं, तू कौन है ***। मुझसे बात मत करना, मेरी तरफ देखना भी मत, समझ आया?'