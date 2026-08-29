भारती सिंह ने पैपराजी संग मनाया रक्षाबंधन, खास मौके पर क्यों रो पड़ीं कॉमेडियन? कहा- ‘मैंने जिंदगी में कभी…’

कॉमेडियन और टीवी पर्सनैलिटी भारती सिंह रक्षाबंधन के मौके पर भावुक हो गईं। पैपराजी के कुछ सदस्यों ने उन्हें खास गिफ्ट देकर सरप्राइज किया, जिससे भारती की आंखों में आंसू आ गए।

क्यों रो पड़ीं भारती सिंह?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भारती पैपराजी से बातचीत करती नजर आ रही हैं। इसी दौरान पैपराजी के कुछ लोगों ने उन्हें रक्षाबंधन के मौके पर गिफ्ट दिए। उनका यह प्यारा सा जेस्चर भारती को इतना पसंद आया कि वह भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल आए।

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भारती का पैपराजी के साथ हमेशा से ही अच्छा और दोस्ताना रिश्ता रहा है। वीडियो में वह कुछ पैपराजी सदस्यों की आरती करती और उन्हें राखी बांधती हुई भी नजर आ रही हैं। इनमें से एक ने उन्हें भगवान गणेश की मूर्ति गिफ्ट की, जबकि बाकी लोगों ने भी उन्हें कुछ तोहफे दिए। इन खास गिफ्ट्स को देखकर भारती काफी भावुक हो गईं और रोने लगीं।